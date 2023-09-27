Сборная России – чемпион мира по футболу, а «Спартак» в полуфинале ЛЧ. Прогнозы от знаменитостей

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сегодня, 13:35

Бывший игрок «Челси» повеселил народ.

Смертин и победа на чемпионате мира

Алексей работает в РФС «руководителем проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности», что бы это не означало. Футбольный чиновник поделился мыслями о будущем сборной по футболу:

Мне верится, что Россия станет чемпионом мира футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши.

На Евро-2020 не были хороши. Сборная была крутой в 2009-м, почти пятнадцать лет назад. Предпосылок для победы на ЧМ нет, ведь команда Карпина исключена из официальных соревнований. Даже если в УЕФА разрешат вернуть команду в отборы Евро и ЧМ , то могут отказаться соперники. Юношеские сборные пытаются вернуть, но англичане уже заявили, что не согласны.

Если будет массовый бойкот десятков стран, то формальное разрешение Чеферина ничего не изменит. Также, помимо отстранения, есть вопрос качества футбола. По версии Смертина, у первой сборной России «всё есть» для победы на чемпионате мира, где Франция, Испания, Аргентина и Бразилия? Алексей выдал один из самых диких прогнозов 21 века в российском футболе, но он не первый, кто так поступал.

Федун и «Спартак» в полуфинале ЛЧ

После победы «красно-белых» в РПЛ с Каррерой у тогдашнего владельца московского клуба спросили о следующей задаче. Леонид Арнольдович не высказался в стиле Смертина, заявив о победе «Спартака» в Лиге чемпионов, но его ставка тоже запомнилась публике:

Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодня это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать.

После заявления о полуфинале Лиги чемпионов как задаче при большой доле везения, «Спартак» проиграл 0:7 будущему полуфиналисту и победителю главного еврокубка «Ливерпулю». В группе с неидеальной «Севильей» команда из Москвы умудрилась не обыграть скромный клуб «Марибор». Две ничьи с одинаковым счетом 1:1 стоили Каррере места в плей-офф ЛЧ .

Дальше «Спартак» не смог пройти ПАОК в квалификации ЛЧ . Карреру уволили, используя фотографию стадиона клуба. Спустя годы сам Федун покинет «красно-белых», передав клуб «Лукойлу». В ближайшее время «Спартак» точно не сыграет в полуфинале ЛЧ . Даже если бы пробились в плей-офф, то вряд ли сумели повторить путь «Аякса». Даже разговоры Соболева о победе в Лиге Европы не учитывают, что в этом турнире не побеждали «Барселона» и «Арсенал».

Петржела и полуфинал «Зенита» в ЛЧ

В 2014 году вратарь «Зенита» Лодыгин заявил, что задача на сезон это победа в Лиге чемпионов. Директор клуба Митрофанов повторял эти слова. Четвертьфинал назвал минимальной целью, хотя задачей от Миллера была победа. Также об успехе «Зенита» в Лиге чемпионов не раз говорил бывший тренер клуба Петржела:

«Зенит» способен выйти в четвертьфинал, а затем в полуфинал Лиги чемпионов. А вот выход в финал уже скорее мечта.

В оправдание тренеру надо заметить, что это прогноз декабря 2015 года, когда «Зенит» попал в невероятно легкую группу с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом». Петербуржцам часто везло с жеребьевками еврокубков. Состав был сильным – играли Гарай, Витсель, Данни и Халк. Виллаш-Боаш собрал пять побед на групповом этапе. Вот только дальше «Зенит» вылетел в первом раунде плей-офф от «Бенфики».

В теории можно представить еще одну сенсацию против «Баварии», если бы прошли португальцев, а затем полуфинал против «Атлетико». Но на практике «Зенит» упустил исторический шанс пробиться в четверку лучших команда ЛЧ , когда позволил изменить лимит в РПЛ . Виллаш-Боаш посчитал, что его обманули, покинул клуб. Вместе с ним уехали европейские амбиции. «Зенит» плохо играл на выезде в ЛЧ , ни о каком полуфинале речи никогда не было. Даже в четвертьфинал, в отличие от ЦСКА Слуцкого, не попадали.

Павлюченко и чемпионство «Спартака»

От знаменитых прогнозов прошлого возвращаемся к ценным предсказаниям лета. Сразу несколько человек, которых знают все фанаты футбола в России – комментатор Генич, бывший форвард сборной Павлюченко, а также экс-защитник «Спартака» Ещенко, верят в чемпионство московского клуба. Павлюченко обосновал свою ставку «чуйкой»:

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, хотя они вроде хорошо играют. У меня чуйка, что выиграют «красно-белые». ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый. У кого железные яйца, тот и станет чемпионом.

Получается, предыдущие пять лет «железные яйца» были у «Зенита»? Павлюченко, наверное, смотрел другую РПЛ , раз у него она непредсказуемая. Даже классный старт «Краснодара» и проблемы команды Семака не ставят точку в чемпионской борьбе. С большой радостью фиксируем, что этот сезон с точки зрения интриги может получиться одним из самых классных, но пока трудно ставить на «Спартак».

Хотя этот прогноз, разумеется, самый простой для реализации. Комментатор Генич лучше Федуна в предсказаниях. Вероятность чемпионства «Спартака» объективно намного, намного выше, чем победы сборной на мундиале по футболу, или предыдущие прогнозы на выходы «Спартака» и «Зенита» в полуфиналы Лиги чемпионов. В целом предсказания – огромная и важная часть футбола.

Смертин мощно ворвался в мир прогнозов. Зато можете вспомнить свои самые дикие футбольные ставки, которые наоборот оправдались, в отличие от ожиданий Митрофанова и Федуна. В мире есть люди, которые предсказывали победу Греции на Евро-2004 до старта турнира, иногда могут оправдаться даже самые безумные догадки.