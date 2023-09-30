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В ЦСКА прокомментировали травму Агапова

вчера, 22:10

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о травме защитника Ильи Агапова, которую тот получил в матче РПЛ против «Балтики» (1:0).

Повреждение колена. О степени тяжести не можем сказать. Но раз не смог продолжить игру, и это колено… Надеемся, что все благополучно, ничего серьезного. Получается, то же колено, что он повредил в товарищеской игре с «Динамо». МРТ завтра покажет степень повреждения.

Мойсес приступает к тренировкам в общей группе. Набирает форму. Все болячки позади. Надеемся скоро увидеть Мойсеса на поле.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:09
Всю первую треть сезона- "сплошные неожиданности",и ни слова о подозрительной регулярности происходящего.Может,что-то не так с предсезонной подготовкой???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:40
Выздоравления ,футбол стал очень жестким.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:40
Настоящая напасть за защиту. Видимо до зимы оптимального состава уже не будет. Всем здоровья
Гость
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