В ЦСКА прокомментировали травму Агапова

Главный тренер ЦСКА рассказал о травме защитника , которую тот получил в матче РПЛ против «Балтики» (1:0).

Повреждение колена. О степени тяжести не можем сказать. Но раз не смог продолжить игру, и это колено… Надеемся, что все благополучно, ничего серьезного. Получается, то же колено, что он повредил в товарищеской игре с «Динамо». МРТ завтра покажет степень повреждения.

Мойсес приступает к тренировкам в общей группе. Набирает форму. Все болячки позади. Надеемся скоро увидеть Мойсеса на поле.