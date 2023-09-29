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В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Ежова и Ломаева

вчера, 13:00
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, как проходит восстановление полузащитника Романа Ежова и голкипера Ивана Ломаева.

Роман Ежов тренируется в общей группе. Поможет ли он команде в матче против «Спартака»? Это решает тренер. Иван Ломаев продолжает восстановление от травмы. Он проходит лечение за рубежом. Пока неизвестно, когда он вернётся в Россию.

В текущем сезоне Ежов провёл 4 игры, отметился голом, отдал 3 голевых передачи и получил жёлтую карточку. На счету Ломаева 7 матчей, 10 пропущенных мячей, один матч сыгранный на ноль и 2 жёлтых карточки.

Напомним, 1 октября в рамках 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Спартак».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
А у нас что уже специалистов медиков совсем нет???
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:40
В наше время Ванька может и не вернуться!
Гость
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