В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Ежова и Ломаева

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вчера, 13:00

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, как проходит восстановление полузащитника и голкипера .

Роман Ежов тренируется в общей группе. Поможет ли он команде в матче против «Спартака»? Это решает тренер. Иван Ломаев продолжает восстановление от травмы. Он проходит лечение за рубежом. Пока неизвестно, когда он вернётся в Россию.

В текущем сезоне Ежов провёл 4 игры, отметился голом, отдал 3 голевых передачи и получил жёлтую карточку. На счету Ломаева 7 матчей, 10 пропущенных мячей, один матч сыгранный на ноль и 2 жёлтых карточки.