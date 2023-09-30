Фернандес получил травму и был заменён на 9-й минуте матча с «Оренбургом»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Игрок был вынужден покинуть поле на 9-й минуте встречи, его заменил Алексей Сутормин.
Футболист в этом сезоне провёл 11 поединков в составе петербуржцев во всех турнирах.
- Нагрузка в двое увеличивается, а мышцы-то уже не те. Растяжения, разрывы связок, и проч.
- Или играть на нормальных стадионах (вопрос к Федерации?), или уступить место в составе более молодым (у которых нет проблем с искусственным газоном!), или пора завершать карьеру...
- Нагрузка в двое увеличивается, а мышцы-то уже не те. Растяжения, разрывы связок, и проч.
- Или играть на нормальных стадионах (вопрос к Федерации?), или уступить место в составе более молодым (у которых нет проблем с искусственным газоном!), или пора завершать карьеру...