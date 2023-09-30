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Фернандес получил травму и был заменён на 9-й минуте матча с «Оренбургом»

вчера, 12:31
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Игрок был вынужден покинуть поле на 9-й минуте встречи, его заменил Алексей Сутормин.

Футболист в этом сезоне провёл 11 поединков в составе петербуржцев во всех турнирах.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:20
- На искусственных полях - пенсионерам делать НЕ ФИГ!

- Нагрузка в двое увеличивается, а мышцы-то уже не те. Растяжения, разрывы связок, и проч.

- Или играть на нормальных стадионах (вопрос к Федерации?), или уступить место в составе более молодым (у которых нет проблем с искусственным газоном!), или пора завершать карьеру...
viv
viv
вчера в 18:05
А он и в Бразилии последний год лавку полировал, и зачем только газпромовским его взяли?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:49
Здоровья игроку.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:38
бесполезный игрочишка будет один матч играть пять лечиться
Naherger
Naherger
вчера в 13:41
Карма что-ли
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:54
Это от нервов. Добили демоны.
протон
протон
вчера в 12:49
Его, кстати, в ЦСКА неоднократно и не пускали на искусственные поля, чем в Зените думают
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
Ужас, я такой игры своей команды ещё не видел.
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