Фернандес получил травму и был заменён на 9-й минуте матча с «Оренбургом»

1696066296

вчера, 12:31

Защитник «Зенита» получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Игрок был вынужден покинуть поле на 9-й минуте встречи, его заменил .

Футболист в этом сезоне провёл 11 поединков в составе петербуржцев во всех турнирах.