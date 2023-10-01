Вступили в силу новые правила регулирования агентской деятельности

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вчера, 12:34

С октября агентскую деятельность можно будет осуществлять только после получения лицензии от ФИФА . Для этого нужно будет сдать экзамен на английском языке.

После успешной сдачи экзаменов каждый агент в течение 90 дней должен оплатить взнос в размере 600 долларов, позже такой платёж осуществляется каждый месяц. Помимо этого необходимо проходить курсы повышения квалификации.

Также сообщается, что если годовой доход футболиста или тренера менее 200 тысяч долларов, то их представитель получает до 5% от этой суммы, если более 200 тысяч — 3%. Если агент выступает представителем клуба-продавца во время трансфера, то его гонорар составит до 10% от стоимости сделки.

Главным нововведением стало то, что футболист в любой момент может расторгнуть контракт без компенсации.