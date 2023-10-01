Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФА

Вступили в силу новые правила регулирования агентской деятельности

вчера, 12:34

С октября агентскую деятельность можно будет осуществлять только после получения лицензии от ФИФА. Для этого нужно будет сдать экзамен на английском языке.

После успешной сдачи экзаменов каждый агент в течение 90 дней должен оплатить взнос в размере 600 долларов, позже такой платёж осуществляется каждый месяц. Помимо этого необходимо проходить курсы повышения квалификации.

Также сообщается, что если годовой доход футболиста или тренера менее 200 тысяч долларов, то их представитель получает до 5% от этой суммы, если более 200 тысяч — 3%. Если агент выступает представителем клуба-продавца во время трансфера, то его гонорар составит до 10% от стоимости сделки.

Главным нововведением стало то, что футболист в любой момент может расторгнуть контракт без компенсации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ФИФА отклонила претензию «Барселоны» к «Зениту» по поводу Малкома
28 сентября
Глава ФИФА не стал отвечать на вопрос о возможности снятия санкций с России
22 сентября
ФИФА выплатила футболистам из России более 500 тысяч долларов
08 сентября
ОфициальноФИФА временно отстранила главу RFEF Рубиалеса
26 августа
СлухиПСЖ может подать в ФИФА жалобу на «Реал» в связи с Мбаппе
01 августа
Гендиректор «Спартака»: «Клуб при трансферах соблюдает правила ФИФА и УЕФА»
01 августа
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:07
Не фига себе 10%... когда там сделки в десятки миллионов...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:13
Посмотрим как все это будет фактически.... наверняка ушлые агенты будут находить лозейки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:44
Наконец-то футболистам дали возможность посылать подальше алчных и аморальных агентов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 