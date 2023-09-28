ФИФА отклонила претензию «Барселоны» к «Зениту» по поводу Малкома

В 2019 году полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит». В сделку был включён пункт о том, что российский клуб должен выплатить «сине-гранатовым» денежную компенсацию в том случае, если «сине-бело-голубые» станут участниками Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.
«Зенит» выиграл Чемпионат России, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не принимал участия в главном европейском турнире. Несмотря на это, «Барселона» обратилась к «сине-бело-голубым» по поводу выплаты бонуса.
«Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «сине-гранатовые» обратились с претензией в ФИФА. Однако международная организация встала на сторону российского клуба и отклонила жалобу «Барселоны». После этого каталонский клуб подал иск в Спортивный арбитражный суд.
Суть претензий исключение российских клубов из еврокубков и потерянной из-за этого прибыли!!!
Суть претензий исключение российских клубов из еврокубков и потерянной из-за этого прибыли!!!