ФИФА отклонила претензию «Барселоны» к «Зениту» по поводу Малкома

1695901433

вчера, 14:43

В 2019 году полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии перешёл из «Барселоны» в «Зенит». В сделку был включён пункт о том, что российский клуб должен выплатить «сине-гранатовым» денежную компенсацию в том случае, если «сине-бело-голубые» станут участниками Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.

«Зенит» выиграл Чемпионат России, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не принимал участия в главном европейском турнире. Несмотря на это, «Барселона» обратилась к «сине-бело-голубым» по поводу выплаты бонуса.