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ФИФА отклонила претензию «Барселоны» к «Зениту» по поводу Малкома

вчера, 14:43

В 2019 году полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит». В сделку был включён пункт о том, что российский клуб должен выплатить «сине-гранатовым» денежную компенсацию в том случае, если «сине-бело-голубые» станут участниками Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.

«Зенит» выиграл Чемпионат России, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не принимал участия в главном европейском турнире. Несмотря на это, «Барселона» обратилась к «сине-бело-голубым» по поводу выплаты бонуса.

«Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «сине-гранатовые» обратились с претензией в ФИФА. Однако международная организация встала на сторону российского клуба и отклонила жалобу «Барселоны». После этого каталонский клуб подал иск в Спортивный арбитражный суд.

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альсато
альсато
сегодня в 09:18
Золотые слова главы МИДа Российской Федерации-"56Ы 69,,,")))))))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:08
Поздравляю Зенит с входом в ЛЧ!!!
cska1948
cska1948
вчера в 20:04
"...«Зенит» выиграл Чемпионат России, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не принимал участия в главном европейском турнире..."
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Кто-нибудь подскажите Барселоне, что в суд ей надо подавать не на Зенит, а на ФИФА и УЕФА которые отстранили Зенит от ЛЧ.
DAD81
DAD81
вчера в 19:52
Какие хитрецы. )
112910415
112910415
вчера в 19:25
каталонцы очевидно не правы, формальный подход не допустим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14
На премьере фильма "Барселона хочет денег"
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:54
УЕФА припомнит им Суперлигу.
pomor45
pomor45
вчера в 18:53
Кто-то теряет, а кто-то находит. О санкциях - нет худа без добра.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:35
не обеднеют касандранцы
Forwert
Forwert
вчера в 16:38
Все претензии теперь к арабам.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:13
протон
протон
вчера в 15:42
Если бонус был прописан не за победу в чемпионате, а за попадание в ЛЧ - то о чем, вообще, может быть речь? Если бы Зенит играл в ЛЧ, то получил бы европризовых где-то на 40 млн. евро и должен был бы из этих денег чем-то поделиться с Барселоной, да, но клуб то в ЛЧ не играл, европризовых не получал - из каких денег он что-то должен отдавать Барсе? Пусть с УЕФА свои деньги требуют, который Зенит в еврокубках забанил.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:32
Ещё бы ФИФА приняли эту претензию - клоунами себя выставили бы.
Все правильно, горизонты нужно знать, в том числе и Барселоне
lotsman
lotsman
вчера в 15:16
Если Зенит не участвовал в розыгрыше кубка ЛЧ, то какие могут быть выплаты?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:03
Возня пауков в банке.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:49, ред.
Теперь Барселона должна подать иск на УЕФА!
Суть претензий исключение российских клубов из еврокубков и потерянной из-за этого прибыли!!!
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