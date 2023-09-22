Глава ФИФА не стал отвечать на вопрос о возможности снятия санкций с России .

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вчера, 19:54

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) не стал отвечать на вопрос о том, когда российские клубы и сборные снова смогут участвовать в международных соревнованиях.

Глава организации поблагодарил корреспондента за вопрос, но говорить о перспективах возвращения России в турниры под эгидой ФИФА не стал.