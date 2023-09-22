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Глава ФИФА не стал отвечать на вопрос о возможности снятия санкций с России

вчера, 19:54

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о том, когда российские клубы и сборные снова смогут участвовать в международных соревнованиях.

Глава организации поблагодарил корреспондента за вопрос, но говорить о перспективах возвращения России в турниры под эгидой ФИФА не стал.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ 2bkh7scn94bx (раскрыть)
сегодня в 05:37
Какие члены, кто там бойкотировать будет по своей воле?
Как хозяин этих стран скажет так и будет.
Тут не футбольные члены решают, а политические.
2bkh7scn94bx
2bkh7scn94bx
вчера в 23:12
Это зависит не от главы ФИФА ,а от количества членов, нас просто могут бойкотировать,в принципе так оно и начиналось
adekvat
adekvat
вчера в 22:17
На днях говориил когда в*йна закончится, сегодня не знает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Глава ФИФА не стал отвечать на вопрос о возможности снятия санкций с России .
lotsman
lotsman
вчера в 21:46
Президент ФИФА и не мог ответить, так как сам не знает когда УЕФА решит снять запрет на участие Российских клубов играть в турнирах под её эгидой. Если УЕФА сподобится снять санкции с Российских клубов, то ФИФА утвердит решение участия России в турнирах Европы. Для участия в ЧМ должно быть согласие всех конфедераций.
nubom
nubom
вчера в 21:01
Инфантилизм - неумение принимать своевременно продуманные решения (Wiki)...
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