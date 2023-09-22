Глава ФИФА не стал отвечать на вопрос о возможности снятия санкций с России .

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о том, когда российские клубы и сборные снова смогут участвовать в международных соревнованиях.
Глава организации поблагодарил корреспондента за вопрос, но говорить о перспективах возвращения России в турниры под эгидой ФИФА не стал.
Российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине.
Как хозяин этих стран скажет так и будет.
Тут не футбольные члены решают, а политические.
Как хозяин этих стран скажет так и будет.
Тут не футбольные члены решают, а политические.