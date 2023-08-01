Гендиректор «Спартака»: «Клуб при трансферах соблюдает правила ФИФА и УЕФА»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о том, что «Олимпиакос» подал жалобу на московский клуб в связи с переговорами по переходу защитника Олега Рябчука.
Дмитрий Зеленов очень правильно и корректно ответил на этот вопрос. Мне практически нечего добавить. Мы никаких правил не нарушали. Действуем абсолютно в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, с точки зрения соответственно поведения по трансферам. Конкретные фамилии и конкретные команды на данный момент не комментируем.