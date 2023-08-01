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Гендиректор «Спартака»: «Клуб при трансферах соблюдает правила ФИФА и УЕФА»

сегодня, 11:58

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о том, что «Олимпиакос» подал жалобу на московский клуб в связи с переговорами по переходу защитника Олега Рябчука.

Дмитрий Зеленов очень правильно и корректно ответил на этот вопрос. Мне практически нечего добавить. Мы никаких правил не нарушали. Действуем абсолютно в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, с точки зрения соответственно поведения по трансферам. Конкретные фамилии и конкретные команды на данный момент не комментируем.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:29
Зачем соблюдать, если всё равно отстранили?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:40
Просто настоящие патриоты УЕФА !) Только потом не плачте ,когда от вас будут сбегать игроки на взирая на контракт в клубы Европы, без компенсации и требований самого этого УЕФА и ФИФА !)
hаrut
hаrut
сегодня в 12:33
Пусть тогда и они соблюдаю правила... хотя бы ради приличия.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 12:25
...а правИло есть правИло...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:24
"Тормоза(Правила)придумали трусы(сильные для остальных)"! Так,кажется,говорят отвязные молодые автохулиганы.
И не приходит в башку требовать их соблюдения в отношении себя,а не только оправдываться и настаивать робко о своём равном праве на оные?Алаевщина везде...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:24
Плох тот закон, который нельзя обойти. Грустно, но иногда факт.
Вещий
Вещий
сегодня в 12:02
Продолжайте в том же духе... правила есть правила.
Гость
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