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В Бельгии посчитали знаковым решение УЕФА о допуске юношеских команд России

вчера, 12:28

Королевская футбольная ассоциация Бельгии оценила решение УЕФА о допуске юношеских сборных России к соревнованиям. Футболисты смогут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу.

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Источник: tass.ru
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