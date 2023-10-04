В Бельгии посчитали знаковым решение УЕФА о допуске юношеских команд России

Королевская футбольная ассоциация Бельгии оценила решение УЕФА о допуске юношеских сборных России к соревнованиям. Футболисты смогут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА . Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА , прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу.