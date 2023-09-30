В УЕФА хотят подавить бойкоты стран, отказавшихся играть с Россией

УЕФА попытается подавить разногласия в связи с решением допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям под своей эгидой.
В ряде национальных футбольных федераций заявили о бойкоте игр с российскими командами. По информации источника, в европейском футбольном органе убеждены, что в отказе стран есть непоследовательность.
Ранее сообщалось, что трое из пяти вице-президентов УЕФА выступили против возвращения юношеских сборных России к международным турнирам.
Руководители украинского футбола в четверг призвали национальные европейские ассоциации бойкотировать все матчи против России, даже с учётом того, что речь идёт о нейтральном статусе. В УЕФА указывают на то, что министерство спорта Украины в июле отменило запрет на участие спортсменов в большинстве соревнований, где участвуют россияне.