УЕФА может изменить формат еврокубков

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вчера, 09:20

В конце октября состоится собрание Исполнительного комитета УЕФА , на котором будет обсуждаться новый формат еврокубков. Поводом для этого послужила идея о создании Суперлиги.

УЕФА будет рассматривать вариант разделения еврокубков на три дивизиона (Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов). С возможностью понижения и повышения в классе. Если нововведения будут приняты, то вступят в силу с 2027 года.

Напомним, с сезона 2024/2025 Лига чемпионов будет разыгрываться по другому формату. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведёт восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своём поле и четыре на чужом. По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд.