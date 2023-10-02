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УЕФА может изменить формат еврокубков

вчера, 09:20

В конце октября состоится собрание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться новый формат еврокубков. Поводом для этого послужила идея о создании Суперлиги.

УЕФА будет рассматривать вариант разделения еврокубков на три дивизиона (Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов). С возможностью понижения и повышения в классе. Если нововведения будут приняты, то вступят в силу с 2027 года.

Напомним, с сезона 2024/2025 Лига чемпионов будет разыгрываться по другому формату. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведёт восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своём поле и четыре на чужом. По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:46, ред.
Делайте уже чтобы только чемпионы играли в ЛЧ и может еще победители кубков(как раз будет что то похожее на Суперлигу) А остальные пусть в ЛЕ играют и в Конференциях. Увеличить в несколько раз призовые во втором и третьем еврокубке и будет нормально.
nubom
nubom
вчера в 14:00
Если вернемся, будем стартовать с лиги претендентов...
112910415
112910415
вчера в 13:05
реформаторский зуд не остановить
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:22
Боролись-боролись с Суперлигой, в итоге сами же к ней пришли)
qhhheg9dy8c3
qhhheg9dy8c3
вчера в 11:15
Реформаторский зуд пострашней вшей и лишая будет, никакая мазь его не берёт
adekvat
adekvat
вчера в 10:28
Сколько можно изобретать велосипед?
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:18
УЕФА хватит хернёй страдать!
lotsman
lotsman
вчера в 10:06
Пока Россию эти все эти эксперименты не касаются. А когда Россия вернётся в УЕФА, то к тому времени, надеюсь, все эти новшества обкатают, притрут или, если всё это не притрётся, вернутся к прежним вариантам.
Elliada
Elliada
вчера в 09:56
То есть сначала сделают новый формат ЛЧ со следующего сезона, а потом упразднят через 3 года, чтобы создать Суперлигу??? В чем смысл? Типа не можешь бороться, то возглавь?
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:46
Что мы делаем в этой организации?
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:43
Прежний формат, видимо приелся и стал рутинным. Переход к дивизионам напрашивался еще когда придумали для сборных Лигу наций. На самом деле всё равно по какому формату будут играть, главное чтобы была зрелищность от состязания.
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:27
Что только не выдумают чтобы российские клубы не пустить - знать боятся))
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