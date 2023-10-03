Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2024

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вчера, 17:55

УЕФА объявил о начале продаж билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Приём заявок стартовал 3 октября и продолжится до 26 октября.

Планируется реализовать более 1,2 млн билетов. Для болельщиков команд, участвующих в финальной стадии турнира и нейтральных зрителей будет выделено более 80% из 2,7 млн билетов.

270 тысяч билетов реализуется по цене 30 евро, более миллиона билетов стоят дешевле 60 евро, а 10 тысяч билетов на финал Евро будут проданы по цене менее 100 евро.

Один заявитель может подать заявку не более чем на 4 билета на один матч, каждый заявитель сможет приобрести билеты только на один матч в день.

На каждом матче предусмотрены билеты для болельщиков с инвалидностью. Независимо от расположения на стадионе эти билеты будут иметь самую низкую цену. Болельщики с инвалидностью могут сделать запрос на бесплатный билет для сопровождающего лица.