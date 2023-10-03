Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАЕвро-2024

Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2024

вчера, 17:55

УЕФА объявил о начале продаж билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Приём заявок стартовал 3 октября и продолжится до 26 октября.

Планируется реализовать более 1,2 млн билетов. Для болельщиков команд, участвующих в финальной стадии турнира и нейтральных зрителей будет выделено более 80% из 2,7 млн билетов.

270 тысяч билетов реализуется по цене 30 евро, более миллиона билетов стоят дешевле 60 евро, а 10 тысяч билетов на финал Евро будут проданы по цене менее 100 евро.

Один заявитель может подать заявку не более чем на 4 билета на один матч, каждый заявитель сможет приобрести билеты только на один матч в день.

На каждом матче предусмотрены билеты для болельщиков с инвалидностью. Независимо от расположения на стадионе эти билеты будут иметь самую низкую цену. Болельщики с инвалидностью могут сделать запрос на бесплатный билет для сопровождающего лица.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с uefa.com
В УЕФА опровергли слухи о возможном изменении формата еврокубков
Вчера, 18:58
УЕФА может изменить формат еврокубков
02 октября
СлухиВ УЕФА хотят подавить бойкоты стран, отказавшихся играть с Россией
30 сентября
Татарстан может принять турнир развития УЕФА
29 сентября
Генеральный секретарь РФС примет участие в заседании УЕФА
29 сентября
Россия возвращается на международную арену. Пока только команды U-17 – их пустят в отбор Евро
28 сентябряМаксим Тарасов в блоге Забыли спроситьКомментарии9
Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 19:07
ДА, у меня были планы сгонять на этот ЕВРО.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:06
Думаю что нам прийдётся смотреть все игры по тв!
Futurista
Futurista
вчера в 18:03
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 