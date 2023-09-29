Татарстан может принять турнир развития УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Ленов заявил, что республика готова принять турнир развития УЕФА .

Мы всегда открыты к диалогу и переговорам. Если будет такой запрос на проведение — всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с «Рубином» на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем.