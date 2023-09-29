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Татарстан может принять турнир развития УЕФА

вчера, 11:51

Министр спорта Татарстана Владимир Ленов заявил, что республика готова принять турнир развития УЕФА.

Мы всегда открыты к диалогу и переговорам. Если будет такой запрос на проведение — всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с «Рубином» на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что есть договорённость с УЕФА о проведении турниров развития в России.

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Источник: tass.ru
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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:24
Опять устроят нам бойкот - Европа!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:24
Нихрена КАзань не примет,потому что просто в итоге не дадут.Это всё морковка,которой удерживают наши недалёкие футбольные власти.
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