«Челси» нанял трёх топ-менеджеров

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вчера, 09:36

«Челси» представил трио топ-специалистов, которые призваны поддерживать финансовое благополучие коллектива.

Генеральный директор Крис Юрасек подтвердил, что президент по бизнесу Том Глик покидает клуб. В то же время «синие» наняли Джейсона Гэннона, который был управляющим директором стадиона SoFi в США .

Главным финансовым директором назначен Адриэль Ларес, который ранее работал в крупной компании в Сан-Франциско.

Бывший директор по спонсорству «Манчестер Юнайтед» Каспер Стиллсвиг будет работать в качестве директора по доходам.