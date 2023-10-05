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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» нанял трёх топ-менеджеров

вчера, 09:36

«Челси» представил трио топ-специалистов, которые призваны поддерживать финансовое благополучие коллектива.

Генеральный директор Крис Юрасек подтвердил, что президент по бизнесу Том Глик покидает клуб. В то же время «синие» наняли Джейсона Гэннона, который был управляющим директором стадиона SoFi в США.

Главным финансовым директором назначен Адриэль Ларес, который ранее работал в крупной компании в Сан-Франциско.

Бывший директор по спонсорству «Манчестер Юнайтед» Каспер Стиллсвиг будет работать в качестве директора по доходам.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:52
Боэли: увольте одного управляющего, ну или трех )
112910415
112910415
вчера в 11:48
теперь взлёт неизбежен !
или экономия хотя бы ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:43
Челси должен быть русским клубом...
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 11:25
боули 404. без Ромы беда полная(
Elliada
Elliada
вчера в 09:53
Рыба гниет с головы. Нужно начинать с владельца Челси
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:52
Руководство Челси верны себе - одного уволили - трёх наняли.)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:51
Будут поддерживать финансовое благополучие?.. Хе.. А когда уже начнется поддержка футбольного благополучия?.. 😄🤭
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:50
Вряд ли это поможет. Эпоха Челси прошла.
fa79hxac6key
fa79hxac6key
вчера в 09:46
Хотят вернуть былое величие клуба
Гость
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