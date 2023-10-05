«Челси» нанял трёх топ-менеджеров

«Челси» представил трио топ-специалистов, которые призваны поддерживать финансовое благополучие коллектива.
Генеральный директор Крис Юрасек подтвердил, что президент по бизнесу Том Глик покидает клуб. В то же время «синие» наняли Джейсона Гэннона, который был управляющим директором стадиона SoFi в США.
Главным финансовым директором назначен Адриэль Ларес, который ранее работал в крупной компании в Сан-Франциско.
Бывший директор по спонсорству «Манчестер Юнайтед» Каспер Стиллсвиг будет работать в качестве директора по доходам.
или экономия хотя бы ))
или экономия хотя бы ))