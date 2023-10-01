Тренер «Спартака» заслужил увольнение. Но впереди дерби с «Динамо» и ЦСКА

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вчера, 22:53

Футболисты «красно-белых» перестали понимать тренера.

Испанец выгодный «козёл отпущения»

Корпорация «Лукойл» прибрала к рукам «Спартак». Федун продает имущество, Алекперов тоже вряд ли планирует жить в ближайшие годы в Москве. За «красно-белыми» стоит безымянная тень огромной корпорации. Назначили менеджеров, но никто толком не запомнил фамилии ответственных людей. Есть странная ставка на старшего из братьев Эшуортов в качестве спортивного директора. Пол себя показал, когда не смог вовремя найти центрального защитника.

Публика теперь не может ругать Федуна или его подругу Салихову. Остается Абаскаль. Новым боссам «Спартака», если москвичей ждет унизительный сезон, выгодно держаться за молодого испанца, чтобы потом сделать его виноватым. Когда тратят миллиарды рублей, то нужны ответственные люди. Никто не хочет брать на себя бразды правления. После разгрома от «Крыльев Советов» могут оставить Абаскаля. Результат в Самаре напомнил о 7:1 от «Зенита» имени Руя Витории, но ситуации отличаются.

Московский клуб больше не может рассчитывать на вербовку перспективного иностранного тренера. Ваноли, который выиграл Кубок России для «Спартака», сослался на семейные дела и уехал. Абаскаль, чей первенец Николас растет в Москве, готов работать в РПЛ . Стратегически опасная ситуация. Можно уволить испанца, а найти наставника ещё слабее. Кто сказал, что Черчесов подойдет команде? Станислав Саламович специфичный человек и тренер, может развалить «Спартак».

Абаскаль не умеет объяснять решения

«Спартак» разгромил «Динамо» 4:1 в Кубке России. В том матче в центре поля сыграли Литвинов, Пруцев и Игнатов. В следующем поединке против «Краснодара» в основе вышел только Михаил, но провалился. Проиграли в гостях команде, которую обыграли в Кубке до этого. Выбор между Дуарте и Джикией тренеру объяснить чуть проще, ведь у капитана «Спартака» спад, а новичок Бабич левша, как и Георгий. Но у Алексиса нет лидерских качеств, а Джикия обиделся на Абаскаля, судя по ехидной отсылке к интервью тренера.

Кристофер Мартинс в роли основного опорника – подарок соперникам, что ещё раз продемонстрировали в Самаре. Абаскаль идет на упрямые решения словно назло критикам, доказывая, что самый умный в песочнице. Чем сильнее все давят – тем наглее повторяет ошибки. Говорят, что Мартинс плох в опорной зоне – хавбек выходит там снова и снова. Вопросы к Мозесу, который не в лучшей физической форме? Виктор в старте. В прошлом сезоне просили реже ставить Игнатова, но Гильермо игнорировал логичные претензии. Ему виднее, не спорим, больше информации. Но спрос за результаты тоже не с критиков, а с главного тренера «Спартака».

Слабая оборона делает середняком

Абаскаль плохо объясняет свои ходы не только публике, а и собственным футболистам. Ярким примером служит матч против «Зенита», где тренер провалился от начала до конца. Против «Крыльев Советов» игроки «Спартака» понятия не имели, как встречать контратаки соперника двумя флангами. Замену Промеса тоже не поняли. Впервые за долгое время «красно-белые» напомнили самих себя времен легендарного мема «Помогите». В обороне часто оставляют защитников один в один с соперниками, не успевают возвращаться, ведь Абаскаль велит атаковать большими силами без оглядки.

Вот только в нападении планы тренера давно не работают. Результативные матчи в Кубке возникали спонтанно, в чемпионате у «Спартака» проблемы с реализацией моментов. По соотношению голов к ударам в створ «красно-белые» ниже «Сочи» и «Оренбурга», на десятом месте в РПЛ . В сезоне, когда «Локомотив» и «Зенит» забивают без большого количества ударов в створ, команда Абаскаля является их полной противоположностью. Из почти 60 ударов реализовали всего 14. Конечно, «Спартак» не на десятом месте, нельзя заявлять о полном провале. Но четыре поражения в 10 турах это результат «Пари НН», где задачей Юрана является борьба за выживание.

У Абаскаля два поединка для правок

С таким плохим футболом против самых успешных команд сезона – «Зенита», «Краснодара» и «Крыльев Советов», Абаскалю не светит борьба за титул. А именно ради нее клуб потратил летом 24 миллиона евро. В прошлом чемпионате вели себя скромнее, но теперь в руках у 34-летнего наставника состав стоимостью около 100 миллионов евро. Серьезная команда, которую собирали ради первого места в РПЛ . Поэтому понятно, почему фанаты «Спартака» допускают отставку Абаскаля в ближайшее время. Неудач много, а разгром в Самаре это очередное тренерское поражение, как и неудача «Зенита» в Оренбурге. Середняки показали записным лидером, насколько в футболе важна работа наставника. Деограсия и Осинькин учли особенности фаворитов, идеально сыграли в атаке.

А «Спартак» Абаскаля ничего на поле не контролирует, кроме мяча. Плывут по течению и ждут грубых ошибок соперников. Кто позволяет москвичам забить от трех до пяти мячей – проигрывает, но осечек в РПЛ у москвичей уже слишком много. Абаскаль потерял очки в половине сыгранных туров, а четыре поражения показывают неготовность к чемпионской борьбе. «Краснодар» оторвался на восемь пунктов. И вряд ли Черчесов или любой другой тренер готов стартовать серией побед прямо сейчас. Впереди у «Спартака» два дерби против «Динамо» и ЦСКА за неделю. Ни один опытный наставник не пойдет на такой дебют после разгрома в четыре мяча.