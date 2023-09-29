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Экс-тренер «Ростова» рассказал о своих планах

вчера, 18:53

Дмитрий Кириченко, который ранее работал в тренерском штабе Курбана Бердыева в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и иранском «Тракторе», дал комментарий касательно своего будущего.

У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды.

Пока вариантов нет. Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 20:14
Дерзайте Дмитрий Сергеевич и Бог вам в помощь, всё у вас получится. Только начинайте с работы во Второй Лиге
nubom
nubom
вчера в 19:35
Объяснительная записка:
У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды.
Пока вариантов нет. Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером.

Ученик 2Б класса Петя Иванов
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:27
"У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды" - как поэтично...)))
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