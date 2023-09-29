Экс-тренер «Ростова» рассказал о своих планах

Дмитрий Кириченко, который ранее работал в тренерском штабе Курбана Бердыева в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и иранском «Тракторе», дал комментарий касательно своего будущего.
У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды.
Пока вариантов нет. Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером.
У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды.
Пока вариантов нет. Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером.
Ученик 2Б класса Петя Иванов
У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды.
Пока вариантов нет. Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером.
Ученик 2Б класса Петя Иванов