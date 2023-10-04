Ван Гал стал консультантом наблюдательного совета «Аякса»

«Аякс» объявил о назначении Луи ван Гала на должность консультанта наблюдательного совета клуба по техническим вопросам футбола.
Бывший тренер сборной Нидерландов был наставником амстердамской команды с 1991 по 1997 год.
На ежегодном собрании акционеров, которое пройдёт 17 ноября, будет принято решение о включении в совет Михаэля ван Прага и Лео ван Вейка. В случае положительного результата Ван Прааг также станет его председателем. В настоящее время членами совета «Аякса» являются Сеес ван Эвелен, Жоржетт Шлик и Аннет Мосман.
Ван Гал прокомментировал:
Я хочу помочь «Аяксу». В настоящее время я провожу большую часть своей жизни в Португалии, и это можно хорошо сочетать с моей ролью внешнего консультанта. Я готов предложить свои футбольные знания наблюдательному совету, особенно когда будут назначены Лео ван Вейк и Михаэль ван Праг. Нам нужно найти путь обратно на вершину, все должны внести в это свой вклад.