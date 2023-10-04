Ван Гал стал консультантом наблюдательного совета «Аякса»

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сегодня, 01:06

«Аякс» объявил о назначении на должность консультанта наблюдательного совета клуба по техническим вопросам футбола.

Бывший тренер сборной Нидерландов был наставником амстердамской команды с 1991 по 1997 год.

На ежегодном собрании акционеров, которое пройдёт 17 ноября, будет принято решение о включении в совет Михаэля ван Прага и Лео ван Вейка. В случае положительного результата Ван Прааг также станет его председателем. В настоящее время членами совета «Аякса» являются Сеес ван Эвелен, Жоржетт Шлик и Аннет Мосман.

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