«Аль-Наср» сыграл вничью с клубом «Абха», Роналду не забил

«Аль-Наср» и «Абха» не выявили победителя в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).
Отавиу вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Талиска удвоил преимущество команды на 28-й. Саад Бгуир отыграл один из мячей, реализовав пенальти на 36-й. Карл Токо Экамби на 90+2-й вернул равенство на табло.
Нападающий хозяев Криштиану Роналду впервые с августа не отметился забитым голом в чемпионате.
После поединка «Аль-Наср» идет на 3-м месте (19 очков), «Абха» находится на 15-й строчке (7 баллов).
Что скажут шейхи?
Что скажут шейхи?
Выигрывая 2:0 пропустили 2 гола от самой не забиваемой команды лиги.
Но наверное и этому найдут объяснение, что бы оправдать любимого 50а.
Выигрывая 2:0 пропустили 2 гола от самой не забиваемой команды лиги.
Но наверное и этому найдут объяснение, что бы оправдать любимого 50а.