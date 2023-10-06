«Аль-Наср» сыграл вничью с клубом «Абха», Роналду не забил

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вчера, 22:21

«Аль-Наср» и «Абха» не выявили победителя в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Отавиу вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Талиска удвоил преимущество команды на 28-й. Саад Бгуир отыграл один из мячей, реализовав пенальти на 36-й. Карл Токо Экамби на 90+2-й вернул равенство на табло.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду впервые с августа не отметился забитым голом в чемпионате.

После поединка «Аль-Наср» идет на 3-м месте (19 очков), «Абха» находится на 15-й строчке (7 баллов).