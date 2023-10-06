Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Наср» сыграл вничью с клубом «Абха», Роналду не забил

вчера, 22:21
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 2Логотип футбольный клуб АбхаАбхаМатч завершен

«Аль-Наср» и «Абха» не выявили победителя в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Отавиу вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Талиска удвоил преимущество команды на 28-й. Саад Бгуир отыграл один из мячей, реализовав пенальти на 36-й. Карл Токо Экамби на 90+2-й вернул равенство на табло.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду впервые с августа не отметился забитым голом в чемпионате.

После поединка «Аль-Наср» идет на 3-м месте (19 очков), «Абха» находится на 15-й строчке (7 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Гол Сулейманова на 90+6-й минуте помог «Локо» избежать поражения от «Урала»
Сегодня, 14:01
«Рома» разгромила «Серветт», Белотти оформил дубль
Вчера, 00:13
«Ливерпуль» переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы
05 октября
«Арис» переиграл «Рейнджерс», Кокорин принял участие в матче
05 октября
Фарерский клуб КИ не проиграл «Лиллю» в матче Лиги Конференций
05 октября
«Аталанта» одолела «Спортинг» в поединке Лиги Европы
05 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:34
вот же беда какая ...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:25
Вот так. И Рон не помог.
Что скажут шейхи?
adekvat
adekvat ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 05:44
Не все коту масленица.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:41
Гей-нарцисс опять впадёт в истерику!!!
Выигрывая 2:0 пропустили 2 гола от самой не забиваемой команды лиги.
Но наверное и этому найдут объяснение, что бы оправдать любимого 50а.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:36
Споткнулись об аутсайдера. Обидный результат. Как так можно было упустить победу ведя 2-0?? Видимо раслабелись, слишком поверили в себя. До 2-0 полностью контролировали игру а потом зачем то отдали инициативу, пенальти совершенно не обезательный заработали. Надо было добевать сопернека когда такие возможности были. Очень жаль, прервалась серия Аль-Насра из 10 побед подряд.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10, ред.
Аль-Наср потерял очки, а Абха заработал очко, очень важное для них. Эти два очка, которых потерял Аль-Наср, может сыграть с ними злую шутку в конце сезона. Как они вообще умудрились так сыграть против команды из подвала турнирной таблицы чемпионата?! У Криштиану Роналду получился первый матч в Саудовской Примьер Лиге с августа, в котором он не забил гол, и сразу же команда теряет очки в матче с аутсайдером. Аль-Иттихад тоже что-то забуксовал. Аль-Таавон временно выходит на первое место. Что вообще происходит в этом чемпионате? Теперь будем ожидать, что и Аль-Хиляль тоже потеряет очки. Успехов и больших побед Садио Мане, Криштиану Роналду и Аль-Насру в целом!!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:52
Коэффициент на ничью был 17
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:54
Зачем давать сообщения и показывать по ТВ эти экзотические чемпионаты-непонятно.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:54
Горе то какое
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 