«Ливерпуль» переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы

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вчера, 23:54

«Ливерпуль» выиграл у клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» в поединке группового этапа Лиги Европы (2:0).

Райан Гравенберх открыл счет на 44-й минуте, на 90+2-й Диогу Жота увеличил преимущество коллектива.

После игры «Ливерпуль» лидирует в группе Е (6 очков), «Юнион Сент-Жиллуаз» идет на 3-м месте (1 балл).