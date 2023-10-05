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«Ливерпуль» переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы

вчера, 23:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-ЖиллуазМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» в поединке группового этапа Лиги Европы (2:0).

Райан Гравенберх открыл счет на 44-й минуте, на 90+2-й Диогу Жота увеличил преимущество коллектива.

После игры «Ливерпуль» лидирует в группе Е (6 очков), «Юнион Сент-Жиллуаз» идет на 3-м месте (1 балл).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
ожидаемо !
но неожиданно трудно ...
YNWA
YNWA
сегодня в 04:54
Не сказал бы, что победа Ливерпуля была лёгкой прогулкой.
Соперник смотрелся достойно!
С победой Ливерпуль!!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 03:34
В концовках таймов на классе дожимали
По-видимому Ливер не все силы оставлял
Фаворит что ещё сказать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:18
Юнион знатно защищался я даже сравнил эту команду с командой КББ. И только в конце Ливер додавил бельгийцев, которые имели шанс сравнять счет, но мастерство подвело. Было бы здорово, если Юнион поставил чилим Ливеру). В воздухе стоял запах сенсации, но не срослось.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 00:10
Несмотря на большое преимущество хозяев нелегко далась победа Ливерпулю.
Крепкий бельгийский клуб.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
Вполне ожидаемая победа
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