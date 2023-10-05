«Ливерпуль» переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы

«Ливерпуль» выиграл у клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» в поединке группового этапа Лиги Европы (2:0).
Райан Гравенберх открыл счет на 44-й минуте, на 90+2-й Диогу Жота увеличил преимущество коллектива.
После игры «Ливерпуль» лидирует в группе Е (6 очков), «Юнион Сент-Жиллуаз» идет на 3-м месте (1 балл).
но неожиданно трудно ...
но неожиданно трудно ...
Соперник смотрелся достойно!
С победой Ливерпуль!!!
Соперник смотрелся достойно!
С победой Ливерпуль!!!
По-видимому Ливер не все силы оставлял
Фаворит что ещё сказать
По-видимому Ливер не все силы оставлял
Фаворит что ещё сказать
Крепкий бельгийский клуб.
Крепкий бельгийский клуб.