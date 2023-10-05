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«Арис» переиграл «Рейнджерс», Кокорин принял участие в матче

вчера, 22:29
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)2 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Арис» одолел «Рейнджерс» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

Алекс Муссонда вывел хозяев вперед на 9-й минуте, Уоррен Шави на 59-й удвоил преимущество хозяев. У гостей на 70-й забил Абдалла Сима.

Нападающий коллектива из Лимассола Александр Кокорин вышел на поле на 68-й минуте, заменив Лео Бенгтссона.

После поединка «Арис» идет на 2-м месте в группе С, «Рейнджерс» расположился на 3-й позиции, у коллективов по 3 балла.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
вышел ведь !
и ничего худого не сделал !
молодец !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:42
Рейнджерсу смена тренера не помогла, а Арису не помог Кокорин.
Саша вышел и сразу им забили, очень странно и подозрительно
anbpcb4k5nkz
anbpcb4k5nkz
сегодня в 03:08
А вот новости из раздевалки сразу после матча:
«Арис» переиграл «Рейнджерс» - Кокорин принял
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:03
Миранчуку давно в пору слать в попу старого дегенерата и идти хоть куда-то, где он будет получать регулярную игровую практику
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:47
Арис и без его участия забивает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:02
С победой Арис! Приложил руки и ноги Коко в победу. Не стулом и ладно.
протон
протон
вчера в 22:53
Саня нормально вышел, вообще погоды не испортил в еврокубковом матче. В это время Миранчук сидит и в носу ковыряет
Гость
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