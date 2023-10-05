«Арис» переиграл «Рейнджерс», Кокорин принял участие в матче

1696534150

вчера, 22:29

«Арис» одолел «Рейнджерс» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

Алекс Муссонда вывел хозяев вперед на 9-й минуте, Уоррен Шави на 59-й удвоил преимущество хозяев. У гостей на 70-й забил Абдалла Сима.

Нападающий коллектива из Лимассола Александр Кокорин вышел на поле на 68-й минуте, заменив Лео Бенгтссона.

После поединка «Арис» идет на 2-м месте в группе С, «Рейнджерс» расположился на 3-й позиции, у коллективов по 3 балла.