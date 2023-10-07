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Гол Сулейманова на 90+6-й минуте помог «Локо» избежать поражения от «Урала»

вчера, 14:01
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Сильвие Бегич на 12-й восстановил равенство. Эрик Бикфалви на 53-й забил 2-й гол хозяев. Форвард «Урала» Илья Ишков на 72-й не забил пенальти. На 90+6-й Тимур Сулейманов сравнял счёт.

«Урал» с 16 очками занимает 5-е место в чемпионате России. «Локомотив» находится на 3-й позиции, у команды 19 баллов.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Да уж, хотелось победы Локо
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
Ох уж этот Ишкин, мать его за ногу.
pomor45
pomor45
вчера в 17:27
Вот что значит лишняя добавленная минута. Надо всё-таки подумать о введении чистого игрового времени. Например, три тайма по 20 минут, как в хоккее.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:15
Для конкурентов отличный счёт, никто не вырвался вперёд !!! за такие пробития пенальти надо по голове настучать! тут не надо быть Лантратовым ,чтобы вытащить такие удары, слабо пробитые и летящие на нужной для вратаря, высоте !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:52
Да уж еле ноги унесли,спаслись от поражения !
112910415
112910415
вчера в 16:16
жаль, не повезло Уралу !
амурец
амурец
вчера в 16:08
Что то Локо провис
Сп62
Сп62
вчера в 16:03
Локомотив любит и умеет отскакивать в последние минуты игры. Уже за это им респект.
viv
viv
вчера в 15:41
Опять Локомотив еле ноги унес.
Урал должен был 3:1 побеждать
Пенальти Ишакову надо тренировать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:37
Трагикомедия в исполнении обоих клубов.... очень много непоняток по ходу матча.
adekvat
adekvat ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:36
Бесполезно он сам по любому не ставит, какой ни будь дальний родственник по жене.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:33
Прочитал мнение спартаковского болельщика о том, что матч был странным, а по простому договорным.
И тут у меня возникает один единственный вопрос: "Зачем надо было так разыгрывать матч?"
Можно было просто раскатать скучную ничью и не доводить до нервотрёпки.
А так Урал мог победить в два мяча, ну и Локо на последних минутах мог вырвать победу.
Ну как то не связывается с логикой такое утверждение.

Ну если конечно предположить, что согласно утверждениям спартаковского болельщика РПЛ у нас такой, то наверное Спартак лидер нашего футбола по таким матчам.

Влетает постоянно аутсайдерам, всегда фаворит по ставкам, а в матчах творит такое, что "актёрам" данного матча пора уходить из "театра".
А ещё Спартак нанимает тренеров откровенно нулевых, которые при слове тактика входят в ступор и не выходят пару месяцев.
Неужели руководство Спартака в 21 веке играет на ставках и имеет от этого прибыль?
Ну сколько они получат от чемпионства?
На ставках они получат намного больше и как сказала Зарема, главное не быть чемпионом, главное быть популярно скандальным.

К чему я всё это?
Думаю спартачам надо посмотреть на свой Спартак, нежели обвинять другие команды, тем более когда они играют честно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:21
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 15:19
    Судья ждал, когда лока сравняет ... хорошо на 6-й минуте, а не на 10-й!.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:08
    Опять спартачи заговор против Спартака нашли!!!
    Надо спартаковскому руководству жалобу писать.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 14:52
    Урал сам виноват что упустил победу.
    Viollator
    Viollator
    вчера в 14:29
    Дзюбиньос красава, столба сыграл , хоть на нём двое висели в прыжке.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:25
    Гол Сулейманова на 90+6-й минуте помог «Локо» избежать поражения от «Урала».
    Ну что можно сказать об этом противостоянии . Я думаю что получился довольно интересный матч, двух команд которые хотели сыграть только на Победу . И то что даже любому человеку который смотрел этот матч, не мог оставить его равнодушным . Как говорится матч был на три результата и любой исход мог стать окончательным . Но и ничья скорее всего и есть справедливым окончанием этого противостояния . Да и статистика матча тому яркое подтверждение . Я думаю что и болельщиков этих команд должен был устроить такой исход, хотя ближе к победе была команда хозяев поля Урала. Но произошло, то что произошло и игрок атаки Локо Тимур Сулейманов в дополнительное время сделал счёт равным . Вообщем получился довольно классный матч. Побольше бы таких эмоций в нашем чемпионате. Удачи обеим командам в будущем.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 14:24
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 14:19
    Я уже сам запутался и ставлю ставки вопреки. Риск конечно, но цирк учит быть таким..(.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Карасева бы на ставки проверить после этого
    kow13
    kow13 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:14
    Одному
    Локо мог и выиграть и должен был, а Карась наоборот - Локо топил
    makkie
    makkie
    вчера в 14:13
    Одному мне кажется подозрительным этот матч?

    Урал бьёт два пенальти. Причём оба дают бить какому-то Ишкину, а не штатному исполнителю Бикфалви. В итоге два детских удара в один угол и лёгкая добыча для Лантратова. Очевидно, Урал просто не хотел их забивать.

    Ну а в конце классика – Локо спасается на последних минутах матча. Прям как по сценарию... ох уж этот РПЛ 🤦‍♂️
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 14:11
    В моменте с пенальти показалось, что Карасёву дано задание спихнуть Локо с 3-го места)
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 14:10
    Отскок Иваныч в исполнении Локо. А могли бы и третий забить, не затупи Глушенков с пасом. А так же, если б не Лантратов, то могли и проиграть. А так всё по-прежнему в игре Локо... навесы, навесы, навесы... изредка низом.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:09
    Ну о чем Ганчаренко громозвучно промолчит на этот раз?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 14:08, ред.
    Тебе не показалось, что Карасев очень хотел ничью?).
    Ну, или "боги" на верху?
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 14:08
    Думаю, это начала конца карьеры Ишкова.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 14:06
    Молодцы! Жаль не добили Ганчара с Ишковым.
    То что Ишков не забьёт оба раза было по лицу видно. Сразу вспомнился матч Ахмата с ЦСКА, где сразу отобрали мяч у неудачника. Здесь этого не сделали.
    Глушенков зараза, испортил момент при счёте уже 2-2.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:05
    Почему исполнять пенальти доверили Ишакову?
    Гость
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