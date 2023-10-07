Гол Сулейманова на 90+6-й минуте помог «Локо» избежать поражения от «Урала».

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ (2:2).
На 5-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Сильвие Бегич на 12-й восстановил равенство. Эрик Бикфалви на 53-й забил 2-й гол хозяев. Форвард «Урала» Илья Ишков на 72-й не забил пенальти. На 90+6-й Тимур Сулейманов сравнял счёт.
«Урал» с 16 очками занимает 5-е место в чемпионате России. «Локомотив» находится на 3-й позиции, у команды 19 баллов.
Урал бьёт два пенальти. Причём оба дают бить какому-то Ишкину, а не штатному исполнителю Бикфалви. В итоге два детских удара в один угол и лёгкая добыча для Лантратова. Очевидно, Урал просто не хотел их забивать.
Ну а в конце классика – Локо спасается на последних минутах матча. Прям как по сценарию... ох уж этот РПЛ 🤦♂️
Урал бьёт два пенальти. Причём оба дают бить какому-то Ишкину, а не штатному исполнителю Бикфалви. В итоге два детских удара в один угол и лёгкая добыча для Лантратова. Очевидно, Урал просто не хотел их забивать.
Ну а в конце классика – Локо спасается на последних минутах матча. Прям как по сценарию... ох уж этот РПЛ 🤦♂️
Ну что можно сказать об этом противостоянии . Я думаю что получился довольно интересный матч, двух команд которые хотели сыграть только на Победу . И то что даже любому человеку который смотрел этот матч, не мог оставить его равнодушным . Как говорится матч был на три результата и любой исход мог стать окончательным . Но и ничья скорее всего и есть справедливым окончанием этого противостояния . Да и статистика матча тому яркое подтверждение . Я думаю что и болельщиков этих команд должен был устроить такой исход, хотя ближе к победе была команда хозяев поля Урала. Но произошло, то что произошло и игрок атаки Локо Тимур Сулейманов в дополнительное время сделал счёт равным . Вообщем получился довольно классный матч. Побольше бы таких эмоций в нашем чемпионате. Удачи обеим командам в будущем.
Ну что можно сказать об этом противостоянии . Я думаю что получился довольно интересный матч, двух команд которые хотели сыграть только на Победу . И то что даже любому человеку который смотрел этот матч, не мог оставить его равнодушным . Как говорится матч был на три результата и любой исход мог стать окончательным . Но и ничья скорее всего и есть справедливым окончанием этого противостояния . Да и статистика матча тому яркое подтверждение . Я думаю что и болельщиков этих команд должен был устроить такой исход, хотя ближе к победе была команда хозяев поля Урала. Но произошло, то что произошло и игрок атаки Локо Тимур Сулейманов в дополнительное время сделал счёт равным . Вообщем получился довольно классный матч. Побольше бы таких эмоций в нашем чемпионате. Удачи обеим командам в будущем.
И тут у меня возникает один единственный вопрос: "Зачем надо было так разыгрывать матч?"
Можно было просто раскатать скучную ничью и не доводить до нервотрёпки.
А так Урал мог победить в два мяча, ну и Локо на последних минутах мог вырвать победу.
Ну как то не связывается с логикой такое утверждение.
Ну если конечно предположить, что согласно утверждениям спартаковского болельщика РПЛ у нас такой, то наверное Спартак лидер нашего футбола по таким матчам.
Влетает постоянно аутсайдерам, всегда фаворит по ставкам, а в матчах творит такое, что "актёрам" данного матча пора уходить из "театра".
А ещё Спартак нанимает тренеров откровенно нулевых, которые при слове тактика входят в ступор и не выходят пару месяцев.
Неужели руководство Спартака в 21 веке играет на ставках и имеет от этого прибыль?
Ну сколько они получат от чемпионства?
На ставках они получат намного больше и как сказала Зарема, главное не быть чемпионом, главное быть популярно скандальным.
К чему я всё это?
Думаю спартачам надо посмотреть на свой Спартак, нежели обвинять другие команды, тем более когда они играют честно!!!
И тут у меня возникает один единственный вопрос: "Зачем надо было так разыгрывать матч?"
Можно было просто раскатать скучную ничью и не доводить до нервотрёпки.
А так Урал мог победить в два мяча, ну и Локо на последних минутах мог вырвать победу.
Ну как то не связывается с логикой такое утверждение.
Ну если конечно предположить, что согласно утверждениям спартаковского болельщика РПЛ у нас такой, то наверное Спартак лидер нашего футбола по таким матчам.
Влетает постоянно аутсайдерам, всегда фаворит по ставкам, а в матчах творит такое, что "актёрам" данного матча пора уходить из "театра".
А ещё Спартак нанимает тренеров откровенно нулевых, которые при слове тактика входят в ступор и не выходят пару месяцев.
Неужели руководство Спартака в 21 веке играет на ставках и имеет от этого прибыль?
Ну сколько они получат от чемпионства?
На ставках они получат намного больше и как сказала Зарема, главное не быть чемпионом, главное быть популярно скандальным.
К чему я всё это?
Думаю спартачам надо посмотреть на свой Спартак, нежели обвинять другие команды, тем более когда они играют честно!!!