Гол Сулейманова на 90+6-й минуте помог «Локо» избежать поражения от «Урала».

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вчера, 14:01

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Сильвие Бегич на 12-й восстановил равенство. Эрик Бикфалви на 53-й забил 2-й гол хозяев. Форвард «Урала» Илья Ишков на 72-й не забил пенальти. На 90+6-й Тимур Сулейманов сравнял счёт.

«Урал» с 16 очками занимает 5-е место в чемпионате России. «Локомотив» находится на 3-й позиции, у команды 19 баллов.