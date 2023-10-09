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«Бавария» проведёт переговоры с Сане о продлении контракта

вчера, 11:57

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что клуб собирается продлить контракт с нападающим сборной Германии Лероем Сане.

В ближайшие несколько недель мы обязательно проведём переговоры о продлении контракта с Лероем Сане.

Он очень хороший игрок, ключевой игрок — и было бы здорово, если бы он остался в Мюнхене надолго. Он великолепен.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего вингера 11 матчей и 7 голов.

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Все комментарии
ccf576qv5fyz
ccf576qv5fyz
вчера в 15:56
Как-то рано начали договариваться.
salleeh
salleeh
вчера в 15:41
Пока на слуху и на ходу нужно продавать, стабильно хорошую игру не будет показывать, он хорош для быстрых контратак. У Баварии быстрых контратак нет уже давно, все стараются сунуть мяч Киммиху, а тому нужно убедиться что мяч круглый, что он накачен как положено и потом отправить на контроль своему вратарю, чтобы тот тоже пощупал. Не знаю, мне кажется ещё рано возносить Сане из за нескольких хороших игр, просто было очень много плохих игр, пусть отыграет в таком духе весь сезон, тогда и оценим его…
Neuron0005
Neuron0005
вчера в 13:23
Сане полезен для команды, еще бы.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:12
В прошлом сезоне иногда откровенно раздражал своей игрой, в этом же является важнейшим звеном атаки, так что однозначно нужно продлевать. А вот от Гнабри можно и избавиться.
idres
idres
вчера в 12:00
Нужно продлевать. Думаю что за ним будет зимой охота других клубов.
Гость
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