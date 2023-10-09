«Бавария» проведёт переговоры с Сане о продлении контракта

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вчера, 11:57

Спортивный директор «Баварии» сообщил, что клуб собирается продлить контракт с нападающим сборной Германии .

В ближайшие несколько недель мы обязательно проведём переговоры о продлении контракта с Лероем Сане. Он очень хороший игрок, ключевой игрок — и было бы здорово, если бы он остался в Мюнхене надолго. Он великолепен.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего вингера 11 матчей и 7 голов.