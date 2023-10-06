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В «Баварии» объяснили, почему не стали подписывать договор с Боатенгом

вчера, 21:56

В «Баварии» объяснили решение не подписывать договор с защитником Джеромом Боатенгом, который ранее тренировался с командой.

Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли сыграть в кубковом поединке с «Пройссеном» из-за повреждений. Боатенга, который является свободным агентом, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайотчанкуль Упамекано и Ким Мин-Джэ вернулись в игру, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к восстановлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась.

Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему футболисту, Джерому дали возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в коллективе. Боатенг находится в хороших физических кондициях.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:07
А гениальности в маркетинговой составляющей и нет. Просто как обычное продвижение возрастного игрока, который в прошлом в этом клубе играл и т.д и т.п.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:06
Что в принципе логично. Вижу больше расходов, чем выгоды от подписания.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:34
Как сказал бы Дзюба : "А кто это?". Поэтому и не подписали...
Igo0rek
Igo0rek ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:51
В чем гениальность маркетингового хода, подписать Боатенга?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:44
Все просто. Немцы люди практичные и благотворительностью не увлекаются.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:34
Бавария даже третьим составом вполне способна давать отпор соперникам. Подписание Боатенга - либо ход маркетинга, либо пиар.
Гость
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