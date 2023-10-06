В «Баварии» объяснили, почему не стали подписывать договор с Боатенгом

В «Баварии» объяснили решение не подписывать договор с защитником , который ранее тренировался с командой.

Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли сыграть в кубковом поединке с «Пройссеном» из-за повреждений. Боатенга, который является свободным агентом, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайотчанкуль Упамекано и Ким Мин-Джэ вернулись в игру, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к восстановлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась.

Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему футболисту, Джерому дали возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в коллективе. Боатенг находится в хороших физических кондициях.