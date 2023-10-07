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«Ньюкасл» продлил контракт с Гимараесом на 5 лет

вчера, 14:23

Полузащитник Бруно Гимараес продлил соглашение с «Ньюкаслом» до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Хавбек выступает за «сорок» с января 2022 года, перейдя из «Лиона». За всё время в составе «Ньюкасла» Гимараес провёл 67 матчей, в которых забил 11 голов.

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Все комментарии
hd6kex3yuras
hd6kex3yuras
вчера в 18:08
Если верить ТМ, то потенциальный ценник в 70млн и так отпугнёт потенциальных покупателей, так что всё правильно.
b3kfv3xgvn9m
b3kfv3xgvn9m
вчера в 18:06
Как для полузащитника, отличная стата.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:53
Гимараеш был одним из первых, кого Хау подписал в Ньюкасл, и бразилец внес большой вклад в становление нынешнего Ньюкасла! Сейчас Бруно это один из лидеров сорок, и продление контракта с данным игроком, абсолютно правильное решение!!!
Ходят слухи, что якобы Мадридский Реал хочет подписать Бруно в будущем, вот только тогда сорокам стоит опасаться, а так, думаю и сам игрок не захочет уходить из клуба
shlomo
shlomo
вчера в 15:35
Думаю что все сделали правильно. Пригодится он Ньюкаслу.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:34
Полезный игрок, ещё пять лет послужит!
Гость
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