Полузащитник Бруно Гимараес продлил соглашение с «Ньюкаслом» до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Хавбек выступает за «сорок» с января 2022 года, перейдя из «Лиона». За всё время в составе «Ньюкасла» Гимараес провёл 67 матчей, в которых забил 11 голов.
Ходят слухи, что якобы Мадридский Реал хочет подписать Бруно в будущем, вот только тогда сорокам стоит опасаться, а так, думаю и сам игрок не захочет уходить из клуба
Ходят слухи, что якобы Мадридский Реал хочет подписать Бруно в будущем, вот только тогда сорокам стоит опасаться, а так, думаю и сам игрок не захочет уходить из клуба