«Ньюкасл» продлил контракт с Гимараесом на 5 лет

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вчера, 14:23

Полузащитник продлил соглашение с «Ньюкаслом» до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Хавбек выступает за «сорок» с января 2022 года, перейдя из «Лиона». За всё время в составе «Ньюкасла» Гимараес провёл 67 матчей, в которых забил 11 голов.