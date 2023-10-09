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«Наполи» может расстаться с главным тренером

вчера, 17:59

«Наполи» может прекратить сотрудничество с главным тренером Руди Гарсия.

Сообщается, что после домашнего поражения от «Фиорентины», которое стало для команды вторым в чемпионате за 8 дней, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис задумался о том, стоит ли продолжать работу с французским специалистом.

9 октября прошла встреча с участием Гарсия и руководителей «Наполи». Возможно, поспешных решений относительно будущего наставника команды не будет. Однако последнее слово будет за президентом «партенопейцев».

«Наполи» занимает 5-е место в Серии А после 8 туров, имея в активе 14 очков.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 21:21
Чем вообще руковдствовались назначая этого Руди Гарсию?!
Capral
Capral ответ Пунт (раскрыть)
вчера в 20:58
Много.
Пунт
Пунт ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
А до этого не много было? Весь прошлый сезон и начало этого?!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:20
Он отлично понимал, что второй сезон не потянет, вот и смылся...
Capral
Capral ответ Пунт (раскрыть)
вчера в 20:18
Чего не упомянул? Да чести много для дешёвого пиарщика...
Пунт
Пунт ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Со Спалетти Наполи выиграл скудетто!
А провальные матчи бывают у всех.
А че Хвичу не упомянули?
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Лысый прочувствовал, когда нужно покинуть клуб...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:51
А нафталиновый саудовский гастролёр быстрый, я думал, он хоть до зимы побарахтается, а у него при самом лёгком графике среди всех команд еле пятое место удалось занять на старте, а сейчас они к десятому с такой игрой скатятся.

Никогда нельзя недооценивать безрукость физруков, вот мой вывод.
протон
протон
вчера в 18:35
Сразу было непонятно его назначение
протон
протон
вчера в 18:33
Там Мостовой не
"защитил диссертацию" тренера ещё?
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:08
Думаю надо дать Гарсии ещё один последний шанс!
Специалист вроде он не плохой.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:07
Говорил я что он и до зимы не продержится
Capral
Capral
вчера в 18:05
А что, со Спалетти, Наполи не проигрывал бездарно Милану в ЛЧ?
Гость
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