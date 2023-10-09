«Наполи» может расстаться с главным тренером

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вчера, 17:59

«Наполи» может прекратить сотрудничество с главным тренером .

Сообщается, что после домашнего поражения от «Фиорентины», которое стало для команды вторым в чемпионате за 8 дней, владелец клуба задумался о том, стоит ли продолжать работу с французским специалистом.

9 октября прошла встреча с участием Гарсия и руководителей «Наполи». Возможно, поспешных решений относительно будущего наставника команды не будет. Однако последнее слово будет за президентом «партенопейцев».

«Наполи» занимает 5-е место в Серии А после 8 туров, имея в активе 14 очков.