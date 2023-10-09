«Химки» сыграли вничью с «Аланией» в поединке Первой лиги .

«Химки» и «Алания» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги (2:2).
На 58-й минуте встречи Батраз Гурциев вывел гостей вперёд. На 63-й Александр Руденко восстановил равенство. Данил Степанов на 71-й забил 2-й мяч подмосковной команды. Вячеслав Кротов на 76-й сравнял счёт.
«Химки» занимают 3-е место в первенстве России, имея в активе 21 очко. «Алания» — лидер турнира с 25 баллами.
Встречались две команды которые борятся за выход в РПЛ . Первый тайм оказался очень осторожным и как мне показалось, будет идти в таком же ритме до первого забитого мяча . Но гол нападающего Алании во втором тайме перевернул весь этот рисунок и команды понеслись в атаку ,меньше внимания обращая на защиту собственных ворот, что и привело к четырём забитым мячам в течении последних тридцати минут второго тайма . Думаю что игра закончилась с закономерным результатом и болельщикам обеих команд игра и результат принесли удовольствие и удовлетворение . Будем надеяться что команды добудут путёвки в РПЛ на следующий сезон . Всем Добра !
Встречались две команды которые борятся за выход в РПЛ . Первый тайм оказался очень осторожным и как мне показалось, будет идти в таком же ритме до первого забитого мяча . Но гол нападающего Алании во втором тайме перевернул весь этот рисунок и команды понеслись в атаку ,меньше внимания обращая на защиту собственных ворот, что и привело к четырём забитым мячам в течении последних тридцати минут второго тайма . Думаю что игра закончилась с закономерным результатом и болельщикам обеих команд игра и результат принесли удовольствие и удовлетворение . Будем надеяться что команды добудут путёвки в РПЛ на следующий сезон . Всем Добра !