«Химки» сыграли вничью с «Аланией» в поединке Первой лиги .

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вчера, 20:57

«Химки» и «Алания» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги (2:2).

На 58-й минуте встречи Батраз Гурциев вывел гостей вперёд. На 63-й Александр Руденко восстановил равенство. Данил Степанов на 71-й забил 2-й мяч подмосковной команды. Вячеслав Кротов на 76-й сравнял счёт.

«Химки» занимают 3-е место в первенстве России, имея в активе 21 очко. «Алания» — лидер турнира с 25 баллами.