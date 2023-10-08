«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Наполи»

«Фиорентина» в гостях обыграла «Наполи» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.
На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фиорентины» Йосип Брекало. В дополнительное к первому тайму время Виктор Осимхен сравнял счёт, реализовав пенальти. На 63-й минуте полузащитник Джакомо Бонавентура снова вывел «Фиорентину» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «фиалок» Николас Гонсалес установил окончательный счёт в матче.
«Фиорентина» идёт на 4-м месте (17 очков), «Наполи» занимает 5-е место (14 очков).
Пять проигранных финала из шести- это не случайность- это нечто большее, и не надо себя успокаивать, лучше трезво оценить ситуацию. Когда итальянский футбол был в зените славы и сборная, и клубы первенствовали в Европе, и мире- никто на мелочи не обращал внимания, потому что Италия не имела себе равных!!! 14 лет подряд итальянские клубы ничего не выигрывали в Европе. Случайность? Не думаю. А кивать на то, что Лукаку не забил- очень слабое утешение, футбол создан не из отдельных эпизодов- это одна большая игра, один цельный механизм, в котором, да, нередко, случай многое меняет. Но в футболе, как и в жизни- присутствует логика!!!
Пять проигранных финала из шести- это не случайность- это нечто большее, и не надо себя успокаивать, лучше трезво оценить ситуацию. Когда итальянский футбол был в зените славы и сборная, и клубы первенствовали в Европе, и мире- никто на мелочи не обращал внимания, потому что Италия не имела себе равных!!! 14 лет подряд итальянские клубы ничего не выигрывали в Европе. Случайность? Не думаю. А кивать на то, что Лукаку не забил- очень слабое утешение, футбол создан не из отдельных эпизодов- это одна большая игра, один цельный механизм, в котором, да, нередко, случай многое меняет. Но в футболе, как и в жизни- присутствует логика!!!
Уже во 2-м круге прошлого сезона было видно, что Наполи заканчивает сезон на ободах, и только те очки, которые команда набрала в 1-м круге позволили ей спокойно закончить сезон.
Уже во 2-м круге прошлого сезона было видно, что Наполи заканчивает сезон на ободах, и только те очки, которые команда набрала в 1-м круге позволили ей спокойно закончить сезон.
А грузин забьёт только через пол года?
А грузин забьёт только через пол года?
😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢
😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢
Зашёл глянуть новость, чтобы убедится, что главный Хейтер Хвичи на посту и не ошибся). У команды явные признаки проблем второго сезона после чемпионского. Обычное дело.
Зашёл глянуть новость, чтобы убедится, что главный Хейтер Хвичи на посту и не ошибся). У команды явные признаки проблем второго сезона после чемпионского. Обычное дело.