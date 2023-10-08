«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Наполи»

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вчера, 23:44

«Фиорентина» в гостях обыграла «Наполи» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фиорентины» Йосип Брекало. В дополнительное к первому тайму время Виктор Осимхен сравнял счёт, реализовав пенальти. На 63-й минуте полузащитник Джакомо Бонавентура снова вывел «Фиорентину» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «фиалок» Николас Гонсалес установил окончательный счёт в матче.

«Фиорентина» идёт на 4-м месте (17 очков), «Наполи» занимает 5-е место (14 очков).