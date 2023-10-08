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«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Наполи»

вчера, 23:44
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» в гостях обыграла «Наполи» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фиорентины» Йосип Брекало. В дополнительное к первому тайму время Виктор Осимхен сравнял счёт, реализовав пенальти. На 63-й минуте полузащитник Джакомо Бонавентура снова вывел «Фиорентину» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «фиалок» Николас Гонсалес установил окончательный счёт в матче.

«Фиорентина» идёт на 4-м месте (17 очков), «Наполи» занимает 5-е место (14 очков).

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Стадион «Диего Марадона»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
Capral
Capral ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 14:13
Хвича мне неинтересен, но это не значит, что я его ненавижу. Просто я ничего особенного в нем не вижу. Гуцаев? Гуцаев- грузин, и в силу землячества, он поддержал Хвичу, только и всего. Но надо было видеть игру самого Гуцаева, после которого, смотреть на Хвичу уже не хочется- разный уровень...
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:13
До финала ещё дойти надо, уже большое достижение! А то что проиграли Македонии в стыках, так это несчастный случай, на то футбол игра, дурак залетел в ворота и сушите весла, сколько такого в истории!
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:59
Вы до этого мне ответили, что Кварацхелия вам не интересен, так зачем каждый раз негативно упоминаете? Вам не нравится, кому-то наоборот, тот же Владимир Гуцаев в интервью высказался, что в Грузии последние 40 лет не рождался такой талант, может и спорно, но это мнение заслуженного футболиста, одного из лучших крайних нападающих в истории советского футбола!
Capral
Capral ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 13:51
Италия- ЧЕ, но через несколько месяцев, после этого, команда вылетела от футбольного карлика в стыках, и на ЧМ не попала... Да и откровенно говоря, чемпионом Европы, команда стала во многом благодаря стечению обстоятельств и серии пенальти.

Пять проигранных финала из шести- это не случайность- это нечто большее, и не надо себя успокаивать, лучше трезво оценить ситуацию. Когда итальянский футбол был в зените славы и сборная, и клубы первенствовали в Европе, и мире- никто на мелочи не обращал внимания, потому что Италия не имела себе равных!!! 14 лет подряд итальянские клубы ничего не выигрывали в Европе. Случайность? Не думаю. А кивать на то, что Лукаку не забил- очень слабое утешение, футбол создан не из отдельных эпизодов- это одна большая игра, один цельный механизм, в котором, да, нередко, случай многое меняет. Но в футболе, как и в жизни- присутствует логика!!!
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:29
У Наполи явно другие проблемы, такое впечатление, что игроки не воспринимают тренера и сплавляют его, вот и Политано ушел с поля недовольный заменой!
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:26
Нездоровый Итальянский футбольный климат, между прочим, действующий чемпион Европы а клубы участники все трех финалов, да не повезло, это игра, забей Лукаку в финале и не был бы Мансити лучшим клубом мира в рейтинге!
Capral
Capral
сегодня в 12:49, ред.
Сенатов, твой пост, лишнее подтверждение того, что ты не владеешь ситуацией. Какая команда сломалась, ты о чем?! С самого начала, Наполи была командой однодневкой, а её так называемый лидер- обычный калиф на час, распиаренный не в меру и нескромный мальчик, возомнивший себя гением футбола. Наполи сломался не сейчас, а тогда, когда команда, фактически, стала чемпионом уже после 1-го круга не имея в первенстве никакой конкуренции. Не уход Спалетти стал причиной падения команды, а весь нездоровый итальянский футбольный климат, когда на первый план выходит одна команда не имеющая достойных соперников в силу слабости Серии А. Кто такой Хвича?! Обычный техничный футболист, коих, в мире полно. В любом тбилисском дворе мальчишки гоняют мяч не хуже этого распиаренного "гения". 30 игр подряд без голов и ассистов, жесточайшая критика итальянской прессы и безобразная, безответственная игра за сб.Грузии- вот печальный итог дешевого пиара...

Уже во 2-м круге прошлого сезона было видно, что Наполи заканчивает сезон на ободах, и только те очки, которые команда набрала в 1-м круге позволили ей спокойно закончить сезон.
протон
протон
сегодня в 10:54, ред.
Как там говорится? Этот Наполи сломался, несите новый...
А грузин забьёт только через пол года?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:40
Хулителям Хвичи. Сломалась не его игра, сломалась игра команды. Когда партнёры не "тянут", старайся не старайся, сделать что-то одному очень трудно, играя на фланге под плотной опекой. Хвича старался.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:17
Верните Спалетти
Capral
Capral
сегодня в 06:34, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 05:35
      2vvcnakks54y
      2vvcnakks54y
      сегодня в 05:32
      Отличный матч выдали,обе команды боролись, фиалки на этот раз сильнее
      SSC Napoli
      SSC Napoli
      сегодня в 03:02
      Ну что сказать - это футбол, где всё может быть!
      Imrebellion
      Imrebellion
      сегодня в 00:44, ред.
      Где весь хайп нового Марадоны и соперника Холанда?
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 00:11
      Могу дать совет на будущее кинопродюсеру, если ты рассорился с топ-тренером и взамен выкапываешь из нафталина саудовского гастролёра, чей последний яркий опыт был восемь лет назад, то есть риски фейла, причём приличные.
      Capral
      Capral ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
      сегодня в 00:06
      Не обижайте Бакаева, он- значительно сильней!!!
      Capral
      Capral ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
      сегодня в 00:04
      А Вы только сейчас это поняли?
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:04
      Я не ошибся, когда говорил, что итальянский футбол очень низкого качества. Если чемпион становится известным уже после 1-го круга, значит, что-то не в порядке с этим чемпионатом... Если лучшего игрока дают жалкому игрочишке, мнящего себя Марадоной и который в 30 матчах подряд ничего не забил, и не отдал- значит этот футбол серьёзно болен. Если из шести турниров, пять, Италия проиграла- значит это катастрофа и пора бить в набат. Вот, пожалуй и всё.
      Роман Романов 3
      Роман Романов 3
      вчера в 23:52
      Хвича это такое же лже дарование,как Бакаев…
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 23:49
      Наполи непредсказуемая команда,не ставьте на них некогда!
      Гость
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