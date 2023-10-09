«Барселона» ушла от поражения в матче против предпоследнего клуба Ла Лиги

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сегодня, 00:03

«Гранада» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в матче 9-го тура Ла Лиги.

На 1-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса. На 29-й минуте Сарагоса оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль отыграл один мяч, а на 86-й минуте защитник Серхи Роберто сравнял счёт.

«Гранада» идёт на 19-м месте (6 очков), «Барселона» занимает 3-е место (21 очко).