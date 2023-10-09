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«Барселона» ушла от поражения в матче против предпоследнего клуба Ла Лиги

сегодня, 00:03
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Гранада» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в матче 9-го тура Ла Лиги.

На 1-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса. На 29-й минуте Сарагоса оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль отыграл один мяч, а на 86-й минуте защитник Серхи Роберто сравнял счёт.

«Гранада» идёт на 19-м месте (6 очков), «Барселона» занимает 3-е место (21 очко).

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Стадион «Лос Карменес»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:52
что толку от этой серии если очки теряем с аутсайдерами, а в половине матчей игра была просто ужасной и Барса откровенно отскочила. Плюс череда травм. Очень тяжелое начало сезона.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
сегодня в 09:07, ред.
Уважаемые болельщики...3-ий гол справедливо отменили потому что ферран был в оффсайде....если бы он не прыгнул а фелиш забил бы..то это был бы чистым голом, а так как он прыгнул а это влияет на заблуждение вратаря...а когда ты можешь заблуждать вратаря действием при котором ты в оффсайде то это одназначный оффсайд....спасибо всем
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:20
Барса сыграла слабовато,что то с командой не порядок,еле ушли от поражения.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:54
Итоги чемпионатов в целом предсказуемые, что не относится к отдельным играм...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:11, ред.
Первый гол Барселоны полностью на совести Тер Штегена, во втором спасти свои ворота у немца шансов уже практически не было. На счёт отменённого гола Барселоны в ворота Гранады, тут ситуация двойственная: с одной стороны игрок Барселоны, находившийся в положении вне игры мог влиять на эпизод тем, что отвлекал вратаря своими действиями, а с другой стороны он никак не мог достать до мяча, не закрывал обзор вратарю, поэтому не мог влиять на эпизод. Но всё же больше похоже на то, что гол был чистым, и отменять его не нужно было.
c3gvfbzrex8u
c3gvfbzrex8u
сегодня в 05:57
На выезде Барса пока ещё сильно не в поряде
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Даже лидерам в матчах с аутсайдерами очки в Ла Лиге не даются легко.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:04
Травмы, спад, что дальше Барса?
Colchoneros
Colchoneros ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 03:58
Я думаю Атлетико против вашего розыгрыша короны Испании!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:35
Опять им повезло, но пропасть близко.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:34
По поводу отменного гола Барселоны.. честно говоря, я не понял как там на эпизод повлиял Торрес, который был очень далеко от мяча) точнее сказать, не достал бы не при каких обстоятельствах это мяч. Обидно, что не засчитали гол.. ну что поделать, такое тоже бывает.
Не нравится мне Тер Штеген в последних играх, как будто его Онана покусал, да и оборона в целом. В прошлом сезоне выглядели намного надёжнее в этом аспекте, сейчас даже от аутсайдеров минимум 2 мяча пропускают.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:29, ред.
Радует, что проявили характер и смогли уйти от поражения..
А так, у команды проблемы с составом и соответственно с игрой. В каждом матче теряют ключевого игрока, лазарет забит до отказа, вот действительно расстраивает. Барселоне будет очень тяжело в предстоящих матчах. Сейчас перерыв на международные матчи, есть риск получить новую, может кого то удастся поставить на ноги, в общем посмотрим, желаю каталонцам удачи)
dеigandre
dеigandre ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Какие могут быть вопросы вообще?
Оба игрока Гранады повели себя позорно
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:00
Гол не отменили бы, если б Ферран не прыгнул. Так как он прыгнул, он является активным участником этого момента. Гол отменили справедливо.
А вот по второму голу есть вопросы, когда Феликс решил отомстить сопернику. Этот момент привёл к голу.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:41
Да неееее
Как бы высоко сейчас не была Жирона,чемпионство разыграют Реал и Барса!
Думаю туру к 15-му Жирону и Атлетико обгонит
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
1000% гол не засчитали, как обычно в ваших рядах пишут.
Как же умолчали так? Надо же так умело факты переворачивать. Теперь я понимаю, когда говорят, историю переписывают. И кто может это сделать!
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 00:28
Этот матч по накалу и страстям намного лучше смотрелся, чем Арсенал - МС.
Барселона действующий чемпион! И против него готовь сражаться любой аутсайдер. Сегодня удалось отобрать очки Гранаде. Два удара в створ и два гола. Потрясающе!
Но а Барселоне явно не хватает лидеров, которые умеют додавить соперника или не упустить нить игры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:27
Плюс два, наш преследователь из Жироны не так далёк, как хотелось бы, и цепляется за каждую игру. Что же до третьего места, то с ним матч через игру, и там уже нужно поставить все точки над и)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:25
+ 3 к международному перерыву,не так много как хотелось бы но пока что Мадрид идёт неплохо!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10, ред.
В честь какого праздника третий гол Фелиша отменили, я хз. В оффсайде был не он а Торрес, поэтому судья тут отчудил по полной..., ну а ВАР встречи - это полный альбац просто. По итогу 3 очка у каталонцев просто украли...

По игре.
Чес признаться смотрел только последние 25 минут второго тайма, которые Барса атаковала исключительно через центр и левый фланг. Правый фланг вообще Гюндоган и Гави не нагружали ..., а зря. Канселу справа намного опасней и изобретательней, нежели Бальде слева. Мячик за это время один раз (!) попал португальцу и он справа выдал шикарный голевой пас на Фелиша...

P.S. Шире надо Барселоне играть... Шире и разнообразней.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Поздравляю Гранаду и их болельщиков! Сегодня они заслуживали победу. Но судья решил поступить в пользу Барселоны. Как он засчитал второй гол Барселоны, когда уронили двух игроков? Ведь за такие вещи, соперникам Барселоны дают карточки. Гранада в 4-й раз подряд отбирает очки у Барселоны в Ла Лиге. Лучший игрок матча конечно же Брайан Сарагоса. Он шёл хет-трик, но штанга спасла Барселону.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:06, ред.
Великолепное спасение, пропустив два нелепых гола, "Барселона" обрушила на непростого соперника шквал атак, просто смяв его, чудом "Гранада" всё-таки зацепила очко, но мощь блаугнарас произвела впечатление. Настоящий волевой камбек!

Помня, что следующий матч - класико, нужно быть вдвойне осторожным, помня, какую мощь "Барселона" обрушит и на ворота Кепы после того, как пропустит первые два гола)

Хотя с такой игрой, скорее, первые четыре, хаха)

P.S. Хотя класико через одну игру скорее.
Гость
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