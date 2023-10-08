Гол Медины в концовке помог «Спартаку» уйти от поражения в матче с ЦСКА

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
На 31-й минуте первый гол в игре забил защитник ЦСКА Милан Гайич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 61-й минуте Милан Гайич оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счёт.
«Спартак» идёт на 5-м месте (17 очков), ЦСКА занимает 8-е место (17 очков).
Сегодня бесила новая тактическая заготовка Абаскаля - Максименко катает мяч и решает кому отдать пас... После нескольких неудачных попыток начать Игру (на атаку язык не поворачивается сказать), он опять, с упорством достойного лучшего применения, катает и перепасовывается с защитниками...
Много чего можно было здесь анализировать, но из нового, на мой взгляд, бросилась в глаза затяжка игры, в концовке, со стороны армейцев, ранее, такого откровенного, не наблюдалось...
Сегодня бесила новая тактическая заготовка Абаскаля - Максименко катает мяч и решает кому отдать пас... После нескольких неудачных попыток начать Игру (на атаку язык не поворачивается сказать), он опять, с упорством достойного лучшего применения, катает и перепасовывается с защитниками...
Много чего можно было здесь анализировать, но из нового, на мой взгляд, бросилась в глаза затяжка игры, в концовке, со стороны армейцев, ранее, такого откровенного, не наблюдалось...