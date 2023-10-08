Гол Медины в концовке помог «Спартаку» уйти от поражения в матче с ЦСКА

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вчера, 21:01

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ .

На 31-й минуте первый гол в игре забил защитник ЦСКА Милан Гайич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 61-й минуте Милан Гайич оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счёт.