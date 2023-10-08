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Гол Медины в концовке помог «Спартаку» уйти от поражения в матче с ЦСКА

вчера, 21:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

На 31-й минуте первый гол в игре забил защитник ЦСКА Милан Гайич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 61-й минуте Милан Гайич оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счёт.

«Спартак» идёт на 5-м месте (17 очков), ЦСКА занимает 8-е место (17 очков).

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:24
То,чо случилось вчера с армейцами-виноваты они сами.Играют все 90 минут с плюсом,а не бросают играть за 15 минут до его окончания.Учитесь у гейропы!
oFANATo
oFANATo ответ Олег Орешкин (раскрыть)
сегодня в 10:52
А до второго места 4 очка.....у кого то как говорится" стакан полон на половину ...а у кого то пуст" , это как посмотреть.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 09:51
Все закономерно. Зимой надо прощать.ся и с Абаскалем и рядом игроков которые уже отыграли свое. Мозес. Рома Зобнин напоминающий дорогой шкаф в гостинной который вроде дорогой и всегда тут стоял но нафиг тут не нужный и непонятно кому его продать. Без опорной зоны ловить нечего. Пруцев Литвинов Мозес-это не опорники. Мартинс с боольшой натяжкой опорник(вспоминаю как Крал работал в центре). Ну и отдельное спасибо рыжему идиоту за то что Бальде сплавил. Вчера атаки не было! Если б не мастерство Антохи получили б баранку точно.Максименко всю гриву бы выдрал за вчерашние фокусы с мячом в штрафной. Вообщем ждем зимы и нападающего с опорником. И нового тренера. Всем удачи. Все!
Пунт
Пунт ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 08:32
Зато Хабаровск, Сахалин и Владивосток - на своих)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:46
Дома...Спартак куда то опять уходит...
На этот раз от поражения от ЦСКА...

Всё столичные команды набрали в туре по 1-му баллу...
Чего в принципе и желали соседи по таблице...
альсато
альсато
сегодня в 07:43
Спартак находится в пятерке-с отрицательной разницей забитых и пропущенных!- явно не свое место!))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:00
Игра была равна и далее по классику)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:47
Матч посмотреть не удалось, но по комментам картина ясна). Всех с очком! Это все лучше, чем без очка. Не правда ли?).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Олег Орешкин (раскрыть)
сегодня в 05:43
Нормальное состояние команды. Они таковыми были всегда просто прошли времена, когда Чалов, Кучаев резвились с соперниками в бытность Гончара.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 02:12
Армейцы, что же творите. Как так можно играть. Сколько можно об этом говорить и писать. Дворовая команда бей беги называется. Ужас просто. Семь очков до зоны стыковых матчей. Я лично не припомню чтобы мы были во второй части турнирной таблицы. И вы хотите чтобы к вам на стадион ходили, с такой игрой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Коновалов (раскрыть)
сегодня в 00:01
На этом так и порешим.
Мирной ночи всем.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ drive45 (раскрыть)
вчера в 23:48
про ответную игру вообще не в тему. весной будут вообще другие расклады, спартак уж точно будет другой. да думаю и федотова может не быть уже, если продолжит так очками раскидываться) я посчитал игроков которые в составе не травмированы, да тут можно две команды тоже собрать и я не пойму почему говорят о нехватке игроков. федотов тоже еще тот составник. для меня например мухин на голову сильнее и зделара и переса, однако когда не было травм он сидел подними безвылазно, думаю это вечная проблема он настоял что бы их купили и не ставить теперь не может, что бы не спросили какого хрена ты их покупал
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:40
а это все взаимосвязано, там делают футбол зрелищным специально, там идет игра на публику больше, а у нас( как сегодня цска) начинают вгрызаться в результат и страдают из за этого, продолжи цска ту же игру и в последнии 15 минут, думаю все бы для них закончилось хорошо, думаю они и 3-й бы забили,но нет что то или кто то не знаю, их заставили начать удерживать счет.ведь не скажешь что у давилы силы закончились, что он начал мутить с этим угловым,значит кто то ему дал команду) не буду показывать пальцем кто.
drive45
drive45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:36
Я высказывал свое личное мнение, которое может быть не объективным. Ответная игра все рассудит и покажет .
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Коновалов (раскрыть)
вчера в 23:33
Речь веду в канве затяжки времени, плохой физподготовки, отсутствия более менее техники владения мячом... и в сравнении с нашим эшелоном.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:21
есть в твоих словах доля правды, но думаю сравнение не совсем корректное, так как там вообще без защиты играют. поэтому и получаются такие зрелищные игры. попади они под какой нибудь катеначчо им дай бог дали бы один гол за игру забить)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:15, ред.
И ещё пару слов без протокола...
Смотрел как то намедни мексиканский чемпионат (Премьер дивизион), да, да, мексиканский, под утро... (предвижу саркастические улыбки)
Забегая наперед скажу - на две три головы выше нашего РПЛ!
Конкретно: Тигрес Монтеррей - Толука... Букмекерские конторы ведут различный статистический подсчет футбольным действиям. в том числе и атак... В РПЛ обе команды за игру осуществляют суммарно, примерно до 100-130 атак, в вышеуказанной игре, с учётом добавленных 9-ти минут (только во втором тайме)...., внимание 350-360 атак!!! Мну не знает из чего эти парни сделаны и что они курят, если курят, но какая интенсивность, скорости, великолепная техника владения мячом. Назад пас - редкое исключение, только вперед, только атака, середины поля как будто бы и нет.....
К чему пример? Глядя на фокусы Максименко по катанию мяча по газону, за Абаскаля и его выдумки вообще молчу, хочется вообще вырубить ящик раз и... до лучших времён.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:06
я не очень люблю спартак,точнее вообще не люблю) но думаю проблема в тренере. если бы не абаскаль с его составами, думаю боролись бы в этом сезоне с краснодаром и зенитом за чемпионство, подбор игроков очень приличный. думаю ему очень надо уехать и уехать не самому а что бы именно его сняли.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:05
Пардон , ошибся номером ! ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drive45 (раскрыть)
вчера в 23:02
Сегодня армейцы были дважды впереди, благодаря индивидуальному мастерству Гайича, а то о чем Вы пишите, особенно об ответке, это только субъективное мнение. Проблемы Спартака закончатся когда-нибудь
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 22:52
и еще мне вообще непонятен игрок агапов, ты на голову выше медины, ну как ты свежий проигрываешь ему воздух????? мне кажется агапов не то что в цска, вообще в премьер лиге не должен играть, столько ляпов, думаю ему в первой лиге поиграть надо,по мне так молодой Лукин был бы лучше, видел Лукина в деле,да звезд не хватает с неба, но и ляпов таких уж серьезных не делает. я не понимаю почему учитывая нехватку в обороне ему не дают поиграть. уж не хуже агапова бы выглядел, я почему то уверен в этом
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 22:40
а меня взбесила концовка от цска, особенно угловой который начали разыгрывать и потеряли мяч(типо время убивали бараны) у вас заболотный вышел, подавай и глядишь он свежий головой третий забьет. нет насмотрелись как другие время тянут и получили пендаля смачного бараны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:36
Качество игры обеих команд запредельно низкое.
Сегодня бесила новая тактическая заготовка Абаскаля - Максименко катает мяч и решает кому отдать пас... После нескольких неудачных попыток начать Игру (на атаку язык не поворачивается сказать), он опять, с упорством достойного лучшего применения, катает и перепасовывается с защитниками...
Много чего можно было здесь анализировать, но из нового, на мой взгляд, бросилась в глаза затяжка игры, в концовке, со стороны армейцев, ранее, такого откровенного, не наблюдалось...
Viollator
Viollator
вчера в 22:01
Саши Кокорева на острие не хватало !
112910415
112910415
вчера в 21:57
во что играет Спартак ?
что оттачивает на тренировках ??
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:55
Играли хорошо, намного лучше Спартака, по качеству, пожалуй, лучший матч сезона.
Аббос красавец, но лучший – Гайич.
Такой итог – прямой результат летнего ТО, в концовке матча некем усилить игру. И надо сказать ещё спасибо тренеру и игрокам, что при такой катастрофической нехватки качественных игроков, команда набирает очки из тура в тур, и не позволяет себе проигрывать.
nik9373
nik9373 ответ drive45 (раскрыть)
вчера в 21:54
    drive45
    drive45
    вчера в 21:48, ред.
    Сегодня армейцы были значительно лучше чем Спартак и переиграли его по всем компанентам игры. Счет хоть и ничейный но не отражает доминируемого преимущества ЦСКА над хозяевами площадки. Думаю что в ответном матче Спартак очков не наберет.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Юр ! Ты полегче там с коньяком ! )
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:46
    Хорошо ,что сравняли , но ........ !!! Абаскаль ! При тебе "закончили " с футболом Мозес ,Зобнин ,Джикия . Соболев разучился играть . Тео всегда играл слева ,а ты его на правый отправил , где он совсем потерялся . На лавке сидит Зинка ,который всегда играл справа ,а ты его пихаешь на левый ! Литвинов ,Денисов ,Классен Умяров так в качестве и не прибавили . Как можно с ЦСКА играть без средней линии ? Там один Мартинс вертелся . Абаскаль ! Ты не то ,что не поставил игру ,но и развалил всё ,что было ! Так что : ВАЙЯ КОН ДИОС !!!!!!!!!
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