Конте может возглавить «Наполи»

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вчера, 10:21

Итальянский специалист может возглавить «Наполи», если действующий наставник неаполитанцев будет отправлен в отставку. Ещё одним потенциальным кандидатом является .

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в приглашении Конте и готов удовлетворить все финансовые запросы 54-летнего специалиста.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает 5-е место.

Конте находится без работы с марта этого года, после того как покинул «Тоттенхэм».