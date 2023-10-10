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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Конте может возглавить «Наполи»

вчера, 10:21

Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи», если действующий наставник неаполитанцев Руди Гарсия будет отправлен в отставку. Ещё одним потенциальным кандидатом является Игор Тудор.

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в приглашении Конте и готов удовлетворить все финансовые запросы 54-летнего специалиста.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает 5-е место.

Конте находится без работы с марта этого года, после того как покинул «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:23
Просто красавчик Де Лаурентис... Осуществить свою мечту, взять чемпионство, поставить отличный футбол , собрать двух-трёх топовых игроков в клубе ... И так всё про..рать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:56
Если с Руди не получится, то Игор Тудор в принципе хороший вариант
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:41
Скупой платит дважды!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:35
Конте сильнее Гарсии
Вещий
Вещий
вчера в 12:31
Не думаю что оба кандидата подходят Наполи... пусть Руди пока работает, а руководству поискать еще варианты.
galem72
galem72
вчера в 12:28
Конте — сверхтоксичный персонаж. Он, как и истеричный португал, оставляет после себя выжженное тренерское поле. Опять же, продюсер тоже не пальцем деланный. Думаю, они смогут сработаться на короткий промежуток времени, а потом начнутся внутриклубные смуты, а раздевалка разогреется до предела. Если Аурелио хочет спасти сезон, то почему бы ему не попробовать посадить в кресло Контаря.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:24
Хотели на физруке весь чемпионат пройти,не получится,надо побыстрее избавляться от него.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:01
Конте впору составлять "брачный контракт" при заключении нового договора, сомневаюсь, что Де Лаурентис будет сильно сорить деньгами ради покупки нужных Конте игроков, а Антонио имеет опыт работы с Леви, когда обещано было много а по факту и не особо сделано
Пунт
Пунт
вчера в 12:00
Осимхену с Хвичей и прочими талантами, типа Зелиньски, надо валить зимой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:54
Конте опасен своим самолюбием.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:53
Его надо было сразу звать.
xr7azc95annq
xr7azc95annq
вчера в 11:36
Ещё 33 года без чемпионства Неаполю явно корячатся с таким выбором рулевых
Zhgoon
Zhgoon ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 10:51
Хотел сэкономить. Да и Конте не такой уж и легкий характером менеджер. Знал, что будут бодаться каждый день.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:43
Я думал, Антошка окончательно дискредитировал себя в ТТХ, когда после массовых закупок, когда у него пошло не так, опять стал гнать на Леви, саму команду и т.п., даже назвал её тем, кем они в целом и являются) С Де Лаурентисом они тем более и год не проработают вместе)
протон
протон
вчера в 10:43
Конте и Де Лаурентис и трёх месяцев вместе не проработают
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:39, ред.
Это было бы интересно, но зная ресурсы Наполи, опять предвижу склоки, скандалы и ссоры, а результата не будет.

Наполи больше не сможет стать чемпионом в ближайшем будущем. С Конте или без него.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:33
Почему изначально Аурелио Де Лаурентис не под суетился, на счёт Конте, ещё до назначения Гарсии!
Непонятно!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:26
Интересно будет Конте & Наполи. Наполи в этом сезоне не играет...
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