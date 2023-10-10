Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи», если действующий наставник неаполитанцев Руди Гарсия будет отправлен в отставку. Ещё одним потенциальным кандидатом является Игор Тудор.
Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в приглашении Конте и готов удовлетворить все финансовые запросы 54-летнего специалиста.
В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает 5-е место.
Конте находится без работы с марта этого года, после того как покинул «Тоттенхэм».