Парфёнов объяснил причины ухода из «Родины»

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, почему покинул команду.
Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и всё, ну или почти всё, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счётом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон.
Напомним, после отставки Парфёнова московский клуб возглавил испанец.
А до стартового свистка на табло должен был гореть счёт 2:0, а они почему то 0:0 каждый матч выставляют. Вот Парфёнов обиделся и ушёл искать команду, которой до матча голы засчитывают.
А до стартового свистка на табло должен был гореть счёт 2:0, а они почему то 0:0 каждый матч выставляют. Вот Парфёнов обиделся и ушёл искать команду, которой до матча голы засчитывают.