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Парфёнов объяснил причины ухода из «Родины»

вчера, 16:11

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, почему покинул команду.

Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и всё, ну или почти всё, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счётом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон.

Напомним, после отставки Парфёнова московский клуб возглавил испанец.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:06
...мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счётом 3:0,...

А до стартового свистка на табло должен был гореть счёт 2:0, а они почему то 0:0 каждый матч выставляют. Вот Парфёнов обиделся и ушёл искать команду, которой до матча голы засчитывают.
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:52
Ну теперь хотя бы причины были озвучены. Посмотрим на что способен испанец.
Гость
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