«Севилья» объявила об отставке главного тренера клуба

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сегодня, 00:43

Пресс-служба «Севильи» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

62-летний специалист возглавлял «нервионцев» с марта этого года. Под его руководством команда одержала победу в Лиге Европы.

На данный момент «Севилья» занимает 14-е место в Ла Лиге.