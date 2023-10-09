«Севилья» объявила об отставке главного тренера клуба

Пресс-служба «Севильи» объявила об отставке Хосе Луиса Мендилибара с должности главного тренера клуба.
62-летний специалист возглавлял «нервионцев» с марта этого года. Под его руководством команда одержала победу в Лиге Европы.
На данный момент «Севилья» занимает 14-е место в Ла Лиге.
И проблемы с финансами в клубе
Я думаю не стоило пороть горячку руководству, ЛЕ то взяли не просто так, игра и результаты наладились бы
И проблемы с финансами в клубе
Я думаю не стоило пороть горячку руководству, ЛЕ то взяли не просто так, игра и результаты наладились бы