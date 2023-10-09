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«Севилья» объявила об отставке главного тренера клуба

сегодня, 00:43

Пресс-служба «Севильи» объявила об отставке Хосе Луиса Мендилибара с должности главного тренера клуба.

62-летний специалист возглавлял «нервионцев» с марта этого года. Под его руководством команда одержала победу в Лиге Европы.

На данный момент «Севилья» занимает 14-е место в Ла Лиге.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:06
А Нагельсманн уже в сборной? Если нет, то можно было бы позвать его, если он согласится, конечно))
izrafel
izrafel
сегодня в 07:40
Погорячились .... сложно сейчас будет найти толкового тренера.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:09
Да конечно результаты не ахти, но всё таки и в ЛЧ выступают
И проблемы с финансами в клубе
Я думаю не стоило пороть горячку руководству, ЛЕ то взяли не просто так, игра и результаты наладились бы
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:56
Вот и место Абаскалю освободилось,но Федотову так нравится этот рыжий пацан,что он решил на 90+7 минуте матча оставить оного в России.
Гость
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