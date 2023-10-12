Опубликован список из 20 претендентов на приз Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список претендентов на приз Golden Boy. Имена 20 футболистов были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Награда будет вручена в Турине 4 декабря.
Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антонио Силва («Бенфика»), Алехандро Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкеж («Борнмут»), Артур Вермирен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Лукас Гурна-Дуа («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Зайре Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Энди Диуф («Ланс»).