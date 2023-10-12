Опубликован список из 20 претендентов на приз Golden Boy

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вчера, 22:55

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список претендентов на приз Golden Boy. Имена 20 футболистов были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Награда будет вручена в Турине 4 декабря.