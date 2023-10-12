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Опубликован список из 20 претендентов на приз Golden Boy

вчера, 22:55

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список претендентов на приз Golden Boy. Имена 20 футболистов были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Награда будет вручена в Турине 4 декабря.

Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антонио Силва («Бенфика»), Алехандро Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкеж («Борнмут»), Артур Вермирен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Лукас Гурна-Дуа («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Зайре ЭмериПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Энди Диуф («Ланс»).

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:40
Беллингем лучший.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 06:12
Как всегда приз получит игрок Реала , зачем опубликовать список? Когда победитель известен
q3m5jeb7mm56
q3m5jeb7mm56
сегодня в 05:35, ред.
19 последних фамилий чисто для проформы
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:47
Беллингем однозначно. Еще впечатляет, как прогрессируют Симонс, Фергюсон и Тель.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:36
Безальтернативно Беллингем
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
Джуд Беллингхэм получит, я думаю.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:46
Как по мне, так Фергюсон лучший здесь. Еще Беллингем и Бальде можно рассмотреть. Но лучший, как сказал ранее, Эван.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:43
Пусть выиграет ктонибуть из реала,тот же Мусиала!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:41, ред.
Где Эллиотт? они ***улись там совсем?!
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:36
Зачем столько претендентов? 3-5 и хорош. Между некоторыми через чур сильная разница ну или на фоне некоторых, очевидны те кто уступает.
Carradona
Carradona
вчера в 23:29
Джуд 100%
Гость
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