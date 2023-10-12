Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Промес — лучший футболист «Спартака» по итогам прошлого сезона

вчера, 19:22

Нападающий Квинси Промес признан лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне по итогам голосования болельщиков.

Футболист получил приз «Золотой кабан». У Квинси теперь 4 таких награды.

В 27 матчах предыдущего сезона Промес забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМансилья — лучший игрок сентября в РПЛ
Сегодня, 11:17
Выпускники «Барсы» лучшие 3-й год кряду. В списках Golden Boy – 2 каталонца и лидер «Реала»
Сегодня, 10:22Максим Тарасов в блоге "Соккер" Топ
ОфициальноСтал известен окончательный список из 25 претендентов на награду Golden Boy
Сегодня, 09:10
Опубликован список из 20 претендентов на приз Golden Boy
Вчера, 22:55
ОфициальноКассьерра — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября
Вчера, 21:35
ОфициальноРПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сентября
Вчера, 11:38
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:32
По итогам прошлого сезона вполне справедливо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:23
Заслужено лучший в Спартаке.
Capral
Capral
вчера в 20:06
"Золотой кабан"? Проще было бы назвать "Золотая свинья".
Ну, а если серьезно, то Промес силен в тандеме с Соболевым. Недавняя игра в кубке с ДИНАМО- тому подтверждение. На мой взгляд, Промес сильнейший и ярчайший футболист России, не только Спартака. Вот только беда- с тренером не повезло... Этот человек из подворотни губит талант форварда Спартака, а жаль.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:54
Мастерство не прокуришь, даже голландским вариантом...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:51
Сложно будет повторить прошлогоднее достижение, но на десять -пятнадцать голов можно рассчитывать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:41
Так оно и есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 