Промес — лучший футболист «Спартака» по итогам прошлого сезона

Нападающий Квинси Промес признан лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне по итогам голосования болельщиков.
Футболист получил приз «Золотой кабан». У Квинси теперь 4 таких награды.
В 27 матчах предыдущего сезона Промес забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.
Ну, а если серьезно, то Промес силен в тандеме с Соболевым. Недавняя игра в кубке с ДИНАМО- тому подтверждение. На мой взгляд, Промес сильнейший и ярчайший футболист России, не только Спартака. Вот только беда- с тренером не повезло... Этот человек из подворотни губит талант форварда Спартака, а жаль.
Ну, а если серьезно, то Промес силен в тандеме с Соболевым. Недавняя игра в кубке с ДИНАМО- тому подтверждение. На мой взгляд, Промес сильнейший и ярчайший футболист России, не только Спартака. Вот только беда- с тренером не повезло... Этот человек из подворотни губит талант форварда Спартака, а жаль.