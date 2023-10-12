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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сентября

вчера, 11:38

РПЛ назвала кандидатов на получение приза лучшему тренеру сентября.

В список вошли: Владимир Ивич («Краснодар» — 10 очков, 4 матча, 1-е место), Игорь Осинькин («Крылья Советов» — 10 очков, 4 матча, 2-е место), Михаил Галактионов («Локомотив» — 9 очков, 4 матча, 3-е место), Сергей Юран («Пари НН» — 7 очков, 4 матча, 9-е место), Давид Деограсия («Оренбург» — 9 очков, 4 матча, 11-е место).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 22:10
Какая команда больше всего забила? А почему? Ответ очевиден, это та команда которая наиболее сыграна и у которой налажены отличные взаимодействия со всеми линиями клубной структуры игры. В конечном итоге, все это благодаря огромного опыта и профессионализма тренера команды КС- Игоря Витальевича.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 19:25
Интересный выбор. Тут любой достоин. Лично я за Осинькина.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:42
Для публичной порки!!!
pomor45
pomor45 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 18:40
Может это не он творит чудеса, а его соперники?
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Эдакая колокольня с лампочкой получается. Что-то вроде маяка. Мне тоже как-то по маяку кто будет лучшим в сентябре
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:07
Но победит Семак)))
KTS_16
KTS_16
вчера в 17:57
Осинькин
Capral
Capral
вчера в 16:11, ред.
Поставил голос за Осинькина, так как считаю его и Федотова лучшими тренерами России!!!

В работе Ивича пока не вижу ничего особенного. Игру в защите не поставил должным образом. Центр поля всецело зависит от Сперцяна и его настроения. Ну вот атака сильная и острая, за счет чего Краснодар, и добивается успеха. Собственно, можно было бы стиль Краснодара и Спартака сравнить, с одной оговоркой - у быков организации в игре больше, поэтому и результаты выше.

Осинькин творческий тренер, самобытный, умеющий работать с разными футболистами. Он умеет читать соперника, раскрывать его сильные и слабые стороны, и умеет менять тактику в зависимости от соперника. У Краснодара комбинационный футбол, но несколько пресный, я бы даже сказал - каждодневный, будничный... "Венские кружева" Краснодара уже немного приелись.

Нравится Юран. Чем-то напоминает Осинькина. Но у Юрана не было еще команд, способных бороться за медали, не было определенной ответственности за высокие результаты с сильными футболистами. Но манера работы нравится. Думаю, тренер Юран будет не хуже Юрана футболиста!
Сп62
Сп62 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 15:41
Всех троих в студию за призом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:57
Я ничего не имею против Осинькина, но возражаю против фразы "состав КС чуть уступает в класса составу Краснодара"
Уступает не чуть, а намного. начиная с Сафонова ( у КС вратаря приличного вообще нет) и включая полевых. Возможно Бейл и Гаре сопоставимы по классу с быками, а остальные ниже. Но состав Зенита по классу видимо всех превосходит, а тренер....
adekvat
adekvat
вчера в 14:20
Однозначно Ивич лучший, Осинькин скоро сдуется.
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:37
Осинькин, Юран и Деограсия красавцы
Пускай продолжают творить историю в РПЛ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:32
А где же Карпин?
Он считает себя лучшим тренером.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28, ред.
Вообще без альтернативы,
- Игорь Осинькин лучший тренер России !!!
izrafel
izrafel
вчера в 13:00
Я бы отдал свой голос за Игоря Осинькина. С таким составом он творит просто чудеса.
За адекватность
За адекватность ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:58
Я Вас приветствую! "Не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены..." это где же Вы обилие легионеров по 10-20 млн. в составе "Краснодара" понаходили? Собственного воспитанника Сперцяна, решившего выступать за сборную Армении как-то язык легионером называть лично у меня не поворачивается, да он им и де-факто не является выходя на поле. Остается один Кордоба с ценником 12 млн., все остальные стоят в пределах 5 млн плюс-минус, да и то более 5 один Алонсо, 7 млн, уж как угодно к трансфермаркету можно относится. А по поводу "это же так сложно, с легионерами, стоимостью 10-20 млн евро занимать первое промежуточное место в РПЛ" думаю лучше у клубов из Москвы и Петербурга поинтересоваться. А с учетом того, что за приз лучшего тренера месяца команде очки в таблицу не добавляют, то лично мне абсолютно фиолетово кого выберут, хоть Ивича, хоть Осинькина, хоть всех перечисленных в списке вместе взятых. Как-то так с моей колокольни.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:45
Игорь Осинькин!
Почему не Владимир Ивич?
Потому что Игорь Витальевич слепил команду "из того что было", а в Краснодаре тугой кошелёк..., негритята...)
a-league
a-league
вчера в 12:26
В последних матчах Юран приятно удивляет
протон
протон
вчера в 12:23
Ну тут однозначно Деограсия. Мало того, что быстро вытащил Оренбург из ямы, в которой команда оказалась из-за бывшего игрока ЦСКА, так ещё и Зенит переиграл в кои-то веки, учитывая, что стоимость игроков гораздо ниже, чем у петербургской команды. Но уверен, что лучшим признают Ивича, это же так сложно, с легионерами, стоимостью 10-20 млн евро занимать первое промежуточное место в РПЛ))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:22
Даёшь Юранав Спартак
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:09
Я за Юрана НН. Пора и его отметить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:54
Состав Крыльев наверное чуть уступает в классе составу Краснодара, но тем не менее у них практически равные результаты и следовательно Осинькин должен быть признан лучшим. Мой голос за наставника самарцев.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:44
Абаскаля в студию!!!
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