РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сентября

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вчера, 11:38

РПЛ назвала кандидатов на получение приза лучшему тренеру сентября.

В список вошли: («Краснодар» — 10 очков, 4 матча, 1-е место), («Крылья Советов» — 10 очков, 4 матча, 2-е место), («Локомотив» — 9 очков, 4 матча, 3-е место), («Пари НН» — 7 очков, 4 матча, 9-е место), («Оренбург» — 9 очков, 4 матча, 11-е место).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.