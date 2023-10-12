РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сентября

РПЛ назвала кандидатов на получение приза лучшему тренеру сентября.
В список вошли: Владимир Ивич («Краснодар» — 10 очков, 4 матча, 1-е место), Игорь Осинькин («Крылья Советов» — 10 очков, 4 матча, 2-е место), Михаил Галактионов («Локомотив» — 9 очков, 4 матча, 3-е место), Сергей Юран («Пари НН» — 7 очков, 4 матча, 9-е место), Давид Деограсия («Оренбург» — 9 очков, 4 матча, 11-е место).
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Уступает не чуть, а намного. начиная с Сафонова ( у КС вратаря приличного вообще нет) и включая полевых. Возможно Бейл и Гаре сопоставимы по классу с быками, а остальные ниже. Но состав Зенита по классу видимо всех превосходит, а тренер....
Уступает не чуть, а намного. начиная с Сафонова ( у КС вратаря приличного вообще нет) и включая полевых. Возможно Бейл и Гаре сопоставимы по классу с быками, а остальные ниже. Но состав Зенита по классу видимо всех превосходит, а тренер....
В работе Ивича пока не вижу ничего особенного. Игру в защите не поставил должным образом. Центр поля всецело зависит от Сперцяна и его настроения. Ну вот атака сильная и острая, за счет чего Краснодар, и добивается успеха. Собственно, можно было бы стиль Краснодара и Спартака сравнить, с одной оговоркой - у быков организации в игре больше, поэтому и результаты выше.
Осинькин творческий тренер, самобытный, умеющий работать с разными футболистами. Он умеет читать соперника, раскрывать его сильные и слабые стороны, и умеет менять тактику в зависимости от соперника. У Краснодара комбинационный футбол, но несколько пресный, я бы даже сказал - каждодневный, будничный... "Венские кружева" Краснодара уже немного приелись.
Нравится Юран. Чем-то напоминает Осинькина. Но у Юрана не было еще команд, способных бороться за медали, не было определенной ответственности за высокие результаты с сильными футболистами. Но манера работы нравится. Думаю, тренер Юран будет не хуже Юрана футболиста!
В работе Ивича пока не вижу ничего особенного. Игру в защите не поставил должным образом. Центр поля всецело зависит от Сперцяна и его настроения. Ну вот атака сильная и острая, за счет чего Краснодар, и добивается успеха. Собственно, можно было бы стиль Краснодара и Спартака сравнить, с одной оговоркой - у быков организации в игре больше, поэтому и результаты выше.
Осинькин творческий тренер, самобытный, умеющий работать с разными футболистами. Он умеет читать соперника, раскрывать его сильные и слабые стороны, и умеет менять тактику в зависимости от соперника. У Краснодара комбинационный футбол, но несколько пресный, я бы даже сказал - каждодневный, будничный... "Венские кружева" Краснодара уже немного приелись.
Нравится Юран. Чем-то напоминает Осинькина. Но у Юрана не было еще команд, способных бороться за медали, не было определенной ответственности за высокие результаты с сильными футболистами. Но манера работы нравится. Думаю, тренер Юран будет не хуже Юрана футболиста!