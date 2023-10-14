Топ-клубы Англии хотят подписать Ольмо

Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ.
Речь идет об интересе со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».
У футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ.
Речь идет об интересе со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».
У футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
отличное приобретение для Арсенала
но это будет сити
отличное приобретение для Арсенала
но это будет сити