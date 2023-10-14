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Топ-клубы Англии хотят подписать Ольмо

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A.S.A
A.S.A
вчера в 15:08
Заполучить Ольмо будет сложно, т к у него долгосрочный контракт с Лейпцигом, плюс у Челси и Сити куда более сильное финансовое полодение,чем у Арсенала,да,Кронке стал куда больше выделять деньги на трансферы, но вот клубу нужно продавать игроков, что бы не попасть под ФФП....
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:18, ред.
дааа
отличное приобретение для Арсенала
но это будет сити
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04
Вполне возможно. Ольмо является одним из лидеров РБ Лейпциг .
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