Топ-клубы Англии хотят подписать Ольмо

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вчера, 10:47

Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ .

Речь идет об интересе со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

У футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.