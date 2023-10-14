«Ювентус» может вернуть Бернардески

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вчера, 08:13

Нападающий «Торонто» имеет шансы вернуться в «Ювентус».

Туринцам интересен из «Сассуоло», но если этот вариант окажется слишком дорогим, то «бьянконери» перейдут к варианту со своим бывшим игроком.

Сам футболист хотел бы вернуться в коллектив, чтобы повысить свои шансы на выступление на Евро-2024.