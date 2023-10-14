«Ювентус» может вернуть Бернардески

Нападающий «Торонто» Федерико Бернардески имеет шансы вернуться в «Ювентус».
Туринцам интересен Доменико Берарди из «Сассуоло», но если этот вариант окажется слишком дорогим, то «бьянконери» перейдут к варианту со своим бывшим игроком.
Сам футболист хотел бы вернуться в коллектив, чтобы повысить свои шансы на выступление на Евро-2024.
Погба вылетел из-за допинга, Кьеза и Фаджоли сейчас подозреваются в ставках, проблем в составе стало еще больше, и Бернардески бы сейчас точно не помешал бы.
Погба вылетел из-за допинга, Кьеза и Фаджоли сейчас подозреваются в ставках, проблем в составе стало еще больше, и Бернардески бы сейчас точно не помешал бы.
То есть надо наводить порядок в головном офисе клуба - кого-то из руководства надо попросить "на выход" и найти новых людей, которые смогут решить проблемы которые сейчас "сыплются" на ЮВЕ. Ведь не для кого не секрет, что эти все финансово-штрафные санкции - результат конфликта, если так можно выразитс, "на высшем уровне".
И если в клуб придут грамотные менеджеры, которые смогут решить этот вопрос или хотя бы как-то договорится, то в клуб придёт стабильность - придут и положительные результаты (уйдёт эта нервотрёпка и каждый будет спокойно заниматься своим делом). А вот что для этого сделать и главное как - вот это вопрос!
То есть надо наводить порядок в головном офисе клуба - кого-то из руководства надо попросить "на выход" и найти новых людей, которые смогут решить проблемы которые сейчас "сыплются" на ЮВЕ. Ведь не для кого не секрет, что эти все финансово-штрафные санкции - результат конфликта, если так можно выразитс, "на высшем уровне".
И если в клуб придут грамотные менеджеры, которые смогут решить этот вопрос или хотя бы как-то договорится, то в клуб придёт стабильность - придут и положительные результаты (уйдёт эта нервотрёпка и каждый будет спокойно заниматься своим делом). А вот что для этого сделать и главное как - вот это вопрос!