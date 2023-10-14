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«Ювентус» может вернуть Бернардески

вчера, 08:13

Нападающий «Торонто» Федерико Бернардески имеет шансы вернуться в «Ювентус».

Туринцам интересен Доменико Берарди из «Сассуоло», но если этот вариант окажется слишком дорогим, то «бьянконери» перейдут к варианту со своим бывшим игроком.

Сам футболист хотел бы вернуться в коллектив, чтобы повысить свои шансы на выступление на Евро-2024.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:11
Было бы не плохо .
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:29, ред.
Честно говоря не знаю. Реплика была риторическая. Но, думаю, ответ находится на поверхности - "Рыбы гниёт с головы".

То есть надо наводить порядок в головном офисе клуба - кого-то из руководства надо попросить "на выход" и найти новых людей, которые смогут решить проблемы которые сейчас "сыплются" на ЮВЕ. Ведь не для кого не секрет, что эти все финансово-штрафные санкции - результат конфликта, если так можно выразитс, "на высшем уровне".

И если в клуб придут грамотные менеджеры, которые смогут решить этот вопрос или хотя бы как-то договорится, то в клуб придёт стабильность - придут и положительные результаты (уйдёт эта нервотрёпка и каждый будет спокойно заниматься своим делом). А вот что для этого сделать и главное как - вот это вопрос!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:27
Что им нужно предпринять для этого?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:26
А Вы как считаете, будет нужен?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:23, ред.
При всем уважении к большому клубу, последнее время имя клуба часто фигурирует с разными скандалами, то с договорными матчами проблемы, то с допингом как у Погб, теперь вот игроки Юве подозреваются в участиях на ставках, вообщем полный писец происходит и в клубе и вокруг него.

Погба вылетел из-за допинга, Кьеза и Фаджоли сейчас подозреваются в ставках, проблем в составе стало еще больше, и Бернардески бы сейчас точно не помешал бы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Ювентусу вернуть бы былую мощь.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:31
Может сможет и вернуться,если будет нужен Ювентусу.
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