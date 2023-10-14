«Ливерпуль» претендует на игрока «Лечче»

«Ливерпуль» интересуется защитником «Лечче» Патриком Доргу.
«Красные» лидируют в гонке за игрока, клуб ищет исполнителя, который смог бы заменить при необходимости Эндрю Робертсона.
«Манчестер Сити» и «Барселона» тоже следят за футболистом.
«Ливерпуль» интересуется защитником «Лечче» Патриком Доргу.
«Красные» лидируют в гонке за игрока, клуб ищет исполнителя, который смог бы заменить при необходимости Эндрю Робертсона.
«Манчестер Сити» и «Барселона» тоже следят за футболистом.
Во-первых за него зарядят 100ку, это к бабке не ходи, так как интересуется топ из АПЛ, во-вторых паренек слишком мал и совсем незнаком с АПЛ, приедет за 100ку и отправится взад за 30, вот как Лечче будет хорошо.
Если и искать замену на такую трудоемкую позицию, то среди соседних клубов, ну или максимум в Чемпионшипе, откуда кстати и взяли Робертсона.
Во-первых за него зарядят 100ку, это к бабке не ходи, так как интересуется топ из АПЛ, во-вторых паренек слишком мал и совсем незнаком с АПЛ, приедет за 100ку и отправится взад за 30, вот как Лечче будет хорошо.
Если и искать замену на такую трудоемкую позицию, то среди соседних клубов, ну или максимум в Чемпионшипе, откуда кстати и взяли Робертсона.