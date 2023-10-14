«Ливерпуль» претендует на игрока «Лечче»

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вчера, 09:15

«Ливерпуль» интересуется защитником «Лечче» .

«Красные» лидируют в гонке за игрока, клуб ищет исполнителя, который смог бы заменить при необходимости .

«Манчестер Сити» и «Барселона» тоже следят за футболистом.