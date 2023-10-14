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«Ливерпуль» претендует на игрока «Лечче»

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Варвар7
Варвар7 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:38
Конкретно сумму назвать естественно не могу , но учитывая то, что этот датчанин с нигерийскими корнями перешёл в Лечче за 200 тыс евро, а сейчас его трансферная стоимость 2,5 млн и им к тому же интересуются гранды, то думаю 1,5 - 2 "ляма" придётся добавить.
P S А вообще - это была просто игра слов Доргу - дорого (кстати не далеко от истины ) )))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:24
Неко в позу встанет, это уж точно)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Лучше взять Неко Уильямса у Ноттингем Форест. Видел несколько матчей он хорош. Вообще довольно странно, учитывая что состав у лесников хорош, но Купер ведёт борьбу за выживание. Также хорош Райан Йейтс у лесников в качестве разрушителя.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:37
Можно попытаться ограбить Брайтон и взять у них Игора Жулио, он неплох, но не совсем под схему Клоппа, он что-то типа Натана Аке из МС, есть еще Аит-Нури у Волков, вот это прямо под замену Роберсону, или Митчелл из Пэлас тоже очень похож по позиции. Вообще не вижу проблем с этой позиции у Ливерпуля, скорее нужно искать хорошего опорника или готовить замену Салаху, Робертсон пока в поряде как и Цимикас
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 11:47
Есть ли конкретные кандидаты которые бы стали отличными пополнениями для клуба?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:46
Насколько именно дорого обойдётся?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:37, ред.
А чего, Цимикас уже не котируется? Нахрен этот Доргу сдался?

Во-первых за него зарядят 100ку, это к бабке не ходи, так как интересуется топ из АПЛ, во-вторых паренек слишком мал и совсем незнаком с АПЛ, приедет за 100ку и отправится взад за 30, вот как Лечче будет хорошо.

Если и искать замену на такую трудоемкую позицию, то среди соседних клубов, ну или максимум в Чемпионшипе, откуда кстати и взяли Робертсона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:54
Молодого , перспективного защитника хотели бы получить многие клубы, но Доргу - дорого обойдется.
Гость
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