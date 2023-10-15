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Литвинов работает в общей группе «Спартака»

вчера, 22:59

По информации источника, полузащитник Руслан Литвинов занимается в общей группе на тренировках «Спартака».

Игрок вышел на замену в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Главный тренер сборной России Валерий Карпин 10 октября заявил, что московский клуб попросил не вызывать игрока в национальную команду по состоянию здоровья.

В сентябре наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль выражал недовольство по поводу вызова футболиста в сборную, заявив, что у Литвинова была травма. Врач национальной команды Владимир Хайтин ответил, что обращений от «Спартака» по игроку не было.

По информации источника, Абаскаль тогда говорил со специалистом сборной России по физподготовке Луисом Касайс Мартинесом по поводу повреждения Литвинова.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:15
Здоровья Руслану и скорейшего полноценного возвращения в основу Спартака!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:41
Кто такой Литвинов? Слишком много сотрясений...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
Это всё можно назвать одним словом - бардак.
Гость
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