Месси приступил к полноценным тренировкам с «Интер Майами»

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вчера, 08:09

Нападающий «Интер Майами» вернулся к полноценным тренировкам. Об этом сообщил помощник главного тренера команды .

Нужно оценить его состояние. Он тренировался [в четверг и пятницу]. Но с каждым днём ситуация становится лучше.

Также клуб на своей странице в соцсетях разместил фотографию форварда с подписью: «Nos vemos mañana» (увидимся завтра).

Футболист пропустил четыре последних матча команды из-за проблем с ногой. Следующую встречу «Интер Майами» проведёт с «Цинциннати» завтра, 8 октября.