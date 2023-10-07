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Месси приступил к полноценным тренировкам с «Интер Майами»

вчера, 08:09

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к полноценным тренировкам. Об этом сообщил помощник главного тренера команды Хавьер Моралес.

Нужно оценить его состояние. Он тренировался [в четверг и пятницу]. Но с каждым днём ситуация становится лучше.

Также клуб на своей странице в соцсетях разместил фотографию форварда с подписью: «Nos vemos mañana» (увидимся завтра).

Футболист пропустил четыре последних матча команды из-за проблем с ногой. Следующую встречу «Интер Майами» проведёт с «Цинциннати» завтра, 8 октября.

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Интер Майами  Моралес Хавьер  Месси Лионель
Перевод с espn.com Фото: Твиттер ФК «Интер Майами»
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Все комментарии
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 12:11
Месси приступил к пешой тренировке
Elliada
Elliada
вчера в 12:10
Наконец-то. А то без Месси Майами дно
протон
протон
вчера в 10:23
Теперь за MLS будут наблюдать с огромным интересом во всём мире, в этом нет сомнений.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:52
Хорошая новость, а то Интер Майами без него перестал побеждать своих соперников.
ecx6jsz6yzyc
ecx6jsz6yzyc
вчера в 08:28
Теперь у Майями дела пойдут в гору
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