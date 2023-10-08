Денис Макаров отстранён от тренировок с «Динамо».

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вчера, 17:10

Полузащитник не принимал участие в последней тренировке с основным составом «Динамо».

По данным источника, тренерский штаб принял решение отстранить футболиста от занятий с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Решение о будущем Макарова будет принято на следующей неделе после разговора с наставником «Динамо» .