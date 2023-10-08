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Денис Макаров отстранён от тренировок с «Динамо»

вчера, 17:10

Полузащитник Денис Макаров не принимал участие в последней тренировке с основным составом «Динамо».

По данным источника, тренерский штаб принял решение отстранить футболиста от занятий с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Решение о будущем Макарова будет принято на следующей неделе после разговора с наставником «Динамо» Марцелом Личкой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:54
тренер в своём праве
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:51
Благодарю, чуть чуть ошибся в написание, но сути это не меняет.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:55
Макаров перешёл в Динамо из Рубина. Менеджеров крылышек тут поздравлять не с чем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Денис Макаров отстранён от тренировок с «Динамо».
Один из самых переоценнёных игроков последних лет в составе Динамо, так ещё и как финансовая единица огромная нагрузка для бюджета клуба . Когда только речь зашла о том что руководство Динамо хочет приобрести Макарова у Крыльев, ещё и за такие огромные деньги 💰 💰 💰, я сразу поздравил менеджеров Крылышек что за такой огромный куш избавились от игрока который сам себе где-то за кулисами одел корону выдающегося игрока . И был удивлён как Динамо могли за игрока который всего-то пару тройку матчей отыграл за Крылья результативно , так рьяно подписать контракт. И сейчас единственный главный тренер Личка , который на мой субъективный взгляд сделал правильное решение, отстранив Макарова от занятий с основным составом . А ещё лучше было бы в ближайшее трансферное окно избавиться от лишней финансовой нагрузки ,который бесполезно висит на балансе клубного бюджета.
Там ещё один такой же груз есть в лице Гурулёва .
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь . Всем Добра !
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:19
Доброго Здоровья протон!
Для Динамо по некоторым источникам Макаров обошёлся в десять миллионов евро, семь пятьсот сам трансфер плюс два пятьсот в виде каких-то непонятных бонусов. И как показало время Динамо явно переплатило за игрока, который так и не оправдал ожиданий ни руководство клуба. ни болельщиков. А сейчас и вовсе попал в опалу у Главного тренера команды.

Не владею всеми подробностями причин побудивших Личку усадить Дениса на Лавку, но в любом случае этот конфликт говорит о том, что внутри команды не всё благополучно и наверняка могут найтись те, кто примет как сторону игрока, так и тренера и как показывает практика чаще всего это может негативно сказаться на результатах игры команды. Очень надеюсь, что всё обойдётся и конфликт будет улажен. Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
Правильно все сделали, не такая уж он звезда чтобы вести себя плохо. Да и другим не повадно будет.
Capral
Capral
вчера в 17:27
Протон, а ты вспомни, кто его покупал...
makkie
makkie
вчера в 17:25
Ну характер у Макарова и правда не подарок.
протон
протон
вчера в 17:24
Рубин гении, втюхать его за 9 после трёх хороших матчей. Одна из лучших сделок на внутреннем рынке РПЛ в истории
Capral
Capral
вчера в 17:24
Макаров конечно не подарок. Но если тренер называет своих игроков "засранцами"- к нему тоже появляются вопросы... Великий В.Маслов тоже оскорблял своих игроков, но разница между этими тренерами велика до неприличия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
Бунт на корабле? Совсем ни к чему
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:13
Похоже на серьёзный конфликт с тренером.
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