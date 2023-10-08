Денис Макаров отстранён от тренировок с «Динамо».

Полузащитник Денис Макаров не принимал участие в последней тренировке с основным составом «Динамо».
По данным источника, тренерский штаб принял решение отстранить футболиста от занятий с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.
Решение о будущем Макарова будет принято на следующей неделе после разговора с наставником «Динамо» Марцелом Личкой.
Для Динамо по некоторым источникам Макаров обошёлся в десять миллионов евро, семь пятьсот сам трансфер плюс два пятьсот в виде каких-то непонятных бонусов. И как показало время Динамо явно переплатило за игрока, который так и не оправдал ожиданий ни руководство клуба. ни болельщиков. А сейчас и вовсе попал в опалу у Главного тренера команды.
Не владею всеми подробностями причин побудивших Личку усадить Дениса на Лавку, но в любом случае этот конфликт говорит о том, что внутри команды не всё благополучно и наверняка могут найтись те, кто примет как сторону игрока, так и тренера и как показывает практика чаще всего это может негативно сказаться на результатах игры команды. Очень надеюсь, что всё обойдётся и конфликт будет улажен. Болейте за своих, а не против чужих!
Для Динамо по некоторым источникам Макаров обошёлся в десять миллионов евро, семь пятьсот сам трансфер плюс два пятьсот в виде каких-то непонятных бонусов. И как показало время Динамо явно переплатило за игрока, который так и не оправдал ожиданий ни руководство клуба. ни болельщиков. А сейчас и вовсе попал в опалу у Главного тренера команды.
Не владею всеми подробностями причин побудивших Личку усадить Дениса на Лавку, но в любом случае этот конфликт говорит о том, что внутри команды не всё благополучно и наверняка могут найтись те, кто примет как сторону игрока, так и тренера и как показывает практика чаще всего это может негативно сказаться на результатах игры команды. Очень надеюсь, что всё обойдётся и конфликт будет улажен. Болейте за своих, а не против чужих!
Один из самых переоценнёных игроков последних лет в составе Динамо, так ещё и как финансовая единица огромная нагрузка для бюджета клуба . Когда только речь зашла о том что руководство Динамо хочет приобрести Макарова у Крыльев, ещё и за такие огромные деньги 💰 💰 💰, я сразу поздравил менеджеров Крылышек что за такой огромный куш избавились от игрока который сам себе где-то за кулисами одел корону выдающегося игрока . И был удивлён как Динамо могли за игрока который всего-то пару тройку матчей отыграл за Крылья результативно , так рьяно подписать контракт. И сейчас единственный главный тренер Личка , который на мой субъективный взгляд сделал правильное решение, отстранив Макарова от занятий с основным составом . А ещё лучше было бы в ближайшее трансферное окно избавиться от лишней финансовой нагрузки ,который бесполезно висит на балансе клубного бюджета.
Там ещё один такой же груз есть в лице Гурулёва .
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь . Всем Добра !
Один из самых переоценнёных игроков последних лет в составе Динамо, так ещё и как финансовая единица огромная нагрузка для бюджета клуба . Когда только речь зашла о том что руководство Динамо хочет приобрести Макарова у Крыльев, ещё и за такие огромные деньги 💰 💰 💰, я сразу поздравил менеджеров Крылышек что за такой огромный куш избавились от игрока который сам себе где-то за кулисами одел корону выдающегося игрока . И был удивлён как Динамо могли за игрока который всего-то пару тройку матчей отыграл за Крылья результативно , так рьяно подписать контракт. И сейчас единственный главный тренер Личка , который на мой субъективный взгляд сделал правильное решение, отстранив Макарова от занятий с основным составом . А ещё лучше было бы в ближайшее трансферное окно избавиться от лишней финансовой нагрузки ,который бесполезно висит на балансе клубного бюджета.
Там ещё один такой же груз есть в лице Гурулёва .
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь . Всем Добра !