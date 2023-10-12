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Макаров возвращается к тренировкам с «Динамо», поговорив с Личкой

вчера, 16:28

По информации источника, сегодня на базе в Новогорске прошла встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и полузащитника Дениса Макарова.

По её итогам было принято решение о том, что игрок будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» вместе с одноклубниками.

Ранее чешский наставник сообщил, что дал футболисту выходной на матчи со «Спартаком» и «Факелом», опровергнув информацию об отстранении Макарова от тренировок с первой командой.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:37, ред.
Голод, как говорится, не тётка... и это, пожалуй, в равной степени подходит и Личке и Макарову.

Первому приходится решать кого выпускать справа в атаке в матче против Локомотива, потому как Караскаль, появление которого в Динамо возможно и породило противоречие между Главным тренером и Денисом, может не вернуться вовремя в расположение команды после участия в играх в своей Сборной, а рассчитывать только на одного Гладышева крайне опрометчиво.

Поэтому Марцелу хочешь-не хочешь, а нужно искать компромисс в отношениях с игроком ибо результат от этой встречи может повлиять уже на отношение к самому Главному тренеру со стороны руководства клуба, слишком много очков потеряно командой в тех матчах, где казалось сто процентное их приобретение.

Но и Макарову идти на обострение конфликта нет ни какого смысла, ибо сидеть в глубоком запасе до открытия трансферного окна и ждать возможной продажи или отставки Лички, тоже не вариант.

В общем хорошо, что всё обошлось и ограничилось серьёзным мужским разговором, а стороны возможно пришли к примирению, но насколько оно прочное покажет время.

Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 16:59
Посмотрим)
Нарушения режима- дело такое, впасть в них легко, а вот выпасть потом..

Хотя, Милевский у Лички, грят, тренировался и играл нормально, держался
Capral
Capral
вчера в 16:41
Интересно, чем закусывали...
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:39, ред.
Хорошая новость!
Динамо в непростой ситуации и Макаров нужен команде,
тем более для дерби с Локо.
adekvat
adekvat
вчера в 16:38, ред.
Отпуск без содержания Личка отменил.
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