Макаров возвращается к тренировкам с «Динамо», поговорив с Личкой

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вчера, 16:28

По информации источника, сегодня на базе в Новогорске прошла встреча главного тренера «Динамо» и полузащитника .

По её итогам было принято решение о том, что игрок будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» вместе с одноклубниками.

Ранее чешский наставник сообщил, что дал футболисту выходной на матчи со «Спартаком» и «Факелом», опровергнув информацию об отстранении Макарова от тренировок с первой командой.