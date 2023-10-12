Макаров возвращается к тренировкам с «Динамо», поговорив с Личкой

По информации источника, сегодня на базе в Новогорске прошла встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и полузащитника Дениса Макарова.
По её итогам было принято решение о том, что игрок будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» вместе с одноклубниками.
Ранее чешский наставник сообщил, что дал футболисту выходной на матчи со «Спартаком» и «Факелом», опровергнув информацию об отстранении Макарова от тренировок с первой командой.
Первому приходится решать кого выпускать справа в атаке в матче против Локомотива, потому как Караскаль, появление которого в Динамо возможно и породило противоречие между Главным тренером и Денисом, может не вернуться вовремя в расположение команды после участия в играх в своей Сборной, а рассчитывать только на одного Гладышева крайне опрометчиво.
Поэтому Марцелу хочешь-не хочешь, а нужно искать компромисс в отношениях с игроком ибо результат от этой встречи может повлиять уже на отношение к самому Главному тренеру со стороны руководства клуба, слишком много очков потеряно командой в тех матчах, где казалось сто процентное их приобретение.
Но и Макарову идти на обострение конфликта нет ни какого смысла, ибо сидеть в глубоком запасе до открытия трансферного окна и ждать возможной продажи или отставки Лички, тоже не вариант.
В общем хорошо, что всё обошлось и ограничилось серьёзным мужским разговором, а стороны возможно пришли к примирению, но насколько оно прочное покажет время.
Болейте за своих, а не против чужих!
Первому приходится решать кого выпускать справа в атаке в матче против Локомотива, потому как Караскаль, появление которого в Динамо возможно и породило противоречие между Главным тренером и Денисом, может не вернуться вовремя в расположение команды после участия в играх в своей Сборной, а рассчитывать только на одного Гладышева крайне опрометчиво.
Поэтому Марцелу хочешь-не хочешь, а нужно искать компромисс в отношениях с игроком ибо результат от этой встречи может повлиять уже на отношение к самому Главному тренеру со стороны руководства клуба, слишком много очков потеряно командой в тех матчах, где казалось сто процентное их приобретение.
Но и Макарову идти на обострение конфликта нет ни какого смысла, ибо сидеть в глубоком запасе до открытия трансферного окна и ждать возможной продажи или отставки Лички, тоже не вариант.
В общем хорошо, что всё обошлось и ограничилось серьёзным мужским разговором, а стороны возможно пришли к примирению, но насколько оно прочное покажет время.
Болейте за своих, а не против чужих!