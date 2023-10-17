Даниил Фомин рассказал о своей травме

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался по поводу травмы, которую получил в матче со сборной Кении.
Чуть-чуть испытываю болевые ощущения. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Сказали, что пропущу месяц? У них и спрашивайте.
Посмотрим. Сейчас не могу ничего сказать. Нужно пару дней посмотреть. Надеюсь, что просто подвернул голеностоп.
Ранее полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков подвёл итоги сбора национальной команды.
Как будто что то показали оптимистическое....
Как будто что то показали оптимистическое....