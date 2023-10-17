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Даниил Фомин рассказал о своей травме

вчера, 11:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб КенияКенияМатч завершен

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался по поводу травмы, которую получил в матче со сборной Кении.

Чуть-чуть испытываю болевые ощущения. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Сказали, что пропущу месяц? У них и спрашивайте.

Посмотрим. Сейчас не могу ничего сказать. Нужно пару дней посмотреть. Надеюсь, что просто подвернул голеностоп.

Ранее полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков подвёл итоги сбора национальной команды.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:55
Что то сборники разговорились...
Как будто что то показали оптимистическое....
Capral
Capral
вчера в 11:05
Что это за ответ такой:"У них и спрашивайте". А культурней нельзя ответить?
Гость
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