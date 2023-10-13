Головин вернётся в «Монако» для лечения от травмы, полученной в сборной

Полузащитник «Монако» Александр Головин отправится в расположение монегасков для восстановления от травмы, полученной в сборной России. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.
Александр после травмы отправится в Монако для лечения.
Полузащитник «Монако» Александр Головин отправится в расположение монегасков для восстановления от травмы, полученной в сборной России. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.
Александр после травмы отправится в Монако для лечения.
Только вот эти игры вообще ничего, совсем ничего не значат и сборной нет, а травма есть, причем, когда ты лидер в клубе, это абсурд...
Только вот эти игры вообще ничего, совсем ничего не значат и сборной нет, а травма есть, причем, когда ты лидер в клубе, это абсурд...