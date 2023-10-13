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Головин вернётся в «Монако» для лечения от травмы, полученной в сборной

вчера, 11:53

Полузащитник «Монако» Александр Головин отправится в расположение монегасков для восстановления от травмы, полученной в сборной России. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

Александр после травмы отправится в Монако для лечения.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:32, ред.
Отказал бы сборной, был бы скандал, мол как кинул свою страну.
Только вот эти игры вообще ничего, совсем ничего не значат и сборной нет, а травма есть, причем, когда ты лидер в клубе, это абсурд...
idres
idres
вчера в 14:10
Ну вот и съездил на Родину.... теперь лечится будет. Здоровья Саньке.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:40
Когда и где он её успел получить? Сходя с трапа авиалайнера в Шереметьево???
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:53
Зачем его вызывают в сборную?
ДСА
ДСА
вчера в 12:49
Вот и отпускай после этого лидеров в сборную...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Лечится надо.это точно,чтобы не было хуже.
Гость
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