Футболист из чемпионата Испании признан виновным в нападении на человека

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вчера, 11:34

Нападающий «Кадиса» , который на правах аренды выступает за «Вальядолид», признан виновным в нападении на человека и нанесении ему телесных повреждений.

Мачис вместе с тремя сообщниками избили нового сожителя бывшей супруги спортсмена, по этой причине на них подали в суд. Сторона обвинения настаивала на наказании венесуэльского футболиста в виде 4 лет тюремного заключения. Суд принял во внимание, что ранее Мачис не совершал правонарушений и признал свою вину. Согласно приговору, игрок должен будет заплатить пострадавшей стороне штраф в размере 9600 евро, ему будет запрещено подходить к бывшей жене и её партнёру ближе чем на 100 метров в течение 2 лет со дня объявления приговора.