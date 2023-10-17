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Футболист из чемпионата Испании признан виновным в нападении на человека

вчера, 11:34

Нападающий «Кадиса» Дарвин Мачис, который на правах аренды выступает за «Вальядолид», признан виновным в нападении на человека и нанесении ему телесных повреждений.

Мачис вместе с тремя сообщниками избили нового сожителя бывшей супруги спортсмена, по этой причине на них подали в суд. Сторона обвинения настаивала на наказании венесуэльского футболиста в виде 4 лет тюремного заключения. Суд принял во внимание, что ранее Мачис не совершал правонарушений и признал свою вину. Согласно приговору, игрок должен будет заплатить пострадавшей стороне штраф в размере 9600 евро, ему будет запрещено подходить к бывшей жене и её партнёру ближе чем на 100 метров в течение 2 лет со дня объявления приговора.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:23, ред.
Не знаю насчёт друзей, в тексте новости говорится "tres sicarios colombianos", "три наёмных убийцы-колумбийца" (а у вас они друзьями стали), а также, что они "propinaron una fuerte paliza a este individuo y al amigo que les acompañaba", то есть "жестоко избили его и его друга, который его сопровождал", переводите точнее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:02
Глупый ревнивец
Гость
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