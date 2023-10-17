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Подозреваемый в убийстве шведских болельщиков пойман

вчера, 10:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ШвецияШвеция16.10.2023 в 21:45 Матч перенесен

Подозреваемый в убийстве двух шведских болельщиков перед отборочным матчем чемпионата Европы 2024 года Бельгия — Швеция арестован. Полноценная идентификация личности этого человека займёт время, однако, как подтвердила Федеральная прокуратура, задержан действительно он.

Отмечается, что это 45-летний мужчина тунисского происхождения, который проживал в Бельгии нелегально. Его характеризуют как радикально настроенного человека, склонного к экстремизму. Во время задержания мужчина получил ранение в грудь. Сейчас он находится в реанимации.

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