Подозреваемый в убийстве шведских болельщиков пойман

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вчера, 10:19

Подозреваемый в убийстве двух шведских болельщиков перед отборочным матчем чемпионата Европы 2024 года Бельгия — Швеция арестован. Полноценная идентификация личности этого человека займёт время, однако, как подтвердила Федеральная прокуратура, задержан действительно он.

Отмечается, что это 45-летний мужчина тунисского происхождения, который проживал в Бельгии нелегально. Его характеризуют как радикально настроенного человека, склонного к экстремизму. Во время задержания мужчина получил ранение в грудь. Сейчас он находится в реанимации.