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В «Ювентусе» знали о проблемах со ставками Фаджоли

вчера, 11:42

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли подозревается в ставках на нелегальных платформах. В отношении игрока возбуждено уголовное дело. В ходе допроса Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи.

В результате изучения телефона полузащитника следователями выяснилось, что его пристрастие к азартным играм не было секретом для некоторых членов команды. Об этом знали представитель тренерского штаба и двое партнёров Фаджоли по клубу. Сообщается, что защитник Леонардо Бонуччи, сейчас выступающий за «Унион», знал о зависимости 22-летнего хавбека. Доказательств о том, что бывший капитан «Ювентуса» сам делал ставки, нет. Также в ходе расследования всплыли имена ещё двух игроков «старой синьоры».

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:32
"Новое поколение выбирает пепси".Комиссары Каттани вмерли,а мафия бессмертна.
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:13
Знали, но стучать не стали...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:03
Естественно, знали, если там Макс ярый станочник сам. Пару лет назад по нему же было расследование.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:51
Ну любит человек ставить ставки!
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