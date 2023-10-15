В «Ювентусе» знали о проблемах со ставками Фаджоли

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вчера, 11:42

Полузащитник «Ювентуса» подозревается в ставках на нелегальных платформах. В отношении игрока возбуждено уголовное дело. В ходе допроса Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи.

В результате изучения телефона полузащитника следователями выяснилось, что его пристрастие к азартным играм не было секретом для некоторых членов команды. Об этом знали представитель тренерского штаба и двое партнёров Фаджоли по клубу. Сообщается, что защитник , сейчас выступающий за «Унион», знал о зависимости 22-летнего хавбека. Доказательств о том, что бывший капитан «Ювентуса» сам делал ставки, нет. Также в ходе расследования всплыли имена ещё двух игроков «старой синьоры».