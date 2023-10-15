Итальянские футболисты связались с криминалом. Тонали и другим грозит по три года дисквалификации

1697363011

вчера, 12:43

Среди подозреваемых игроки «Ювентуса» и «Ромы».

Футболисты порой необучаемые

Итальянцы делали ставки на свой вид спорта, иногда у букмекеров от мафии. Когда у игроков в руках наличные деньги, то сразу устраивают пари. Азартность и футболисты – любимая сестра и непутёвые братья. Можно сыграть в карты на деньги. Так стартовал знаменитый скандал с Дзюбой, обвинённым в воровстве денег Быстрова. Но это прошлый век. Боимся представлять, сколько десятков миллионов рублей футболисты РПЛ проиграли на слотах только за этот год.

Вместо операций детям из небогатых семей выбирают казино. Но азартные игры спортсменам разрешены, чего не скажешь о ставках на футбол. Ситуация ухудшается. Нападающий «Брентфорда» Тоуни признал вину в 232 случаях нарушения регламента, заплатил штраф и отлучён от футбола на 8 месяцев. Форвард систематически делал ставки. В том числе у него было 16 прогнозов на матчи собственной команды и 15 побед в этой серии. Повторил глупость Джоуи Бартона, который сделал 1 260 ставок.

У игроков нет права делать прогнозы на футбол за деньги по очевидной причине риска коррупции и во избежание работы с аферистами и чёрными букмекерами, которые отмывают деньги. Но Тоуни не последний, в Италии разгорелся большой скандал. Тонали из «Ньюкасла» и Дзаньоло из «Астон Виллы» исключены из состава Спаллетти. Их подозревают в ставках на футбол. Полицейские допросили игроков, у них изъяли телефоны, планшеты и ноутбуки. Работает прокуратура Турина, здесь не только нарушение регламента, но и риск мошенничества.

В деле может быть 17 фигурантов

Грозит дисквалификация на три года. Если будут сотрудничать, то сократят отстранение до полутора лет, но Евро-2024 пропустят, если вину докажут. И не смогут играть за свои клубы в АПЛ . «Ньюкасл» зря отдал за Тонали 64 миллиона евро, а «Астон Вилла» впустую платит «Галатасараю» за аренду Дзаньоло? Кроме молодых звёзд, подозревают также поляка Залевского из «Ромы». Николу обвиняют в умышленном получении жёлтой карточки.

Моуриньо его уничтожит хотя бы за то, что игрок заставил родную маму писать слёзные сообщения журналисту, который раскрыл предполагаемых жуликов. Также под следствием Фаджоли из «Ювентуса». Хавбек делал ставки на нелегальных платформах, что усугубляет вину. Николо могут отстранить более чем на три года, если зафиксируют ставки на «Ювентус» у чёрных букмекеров. Похоже, Фаджоли признаёт вину в обмен на сокращение срока.

Инсайдер Корона, который раскрыл масштабную аферу, опубликовал список из 17 фамилий, где были Гатти из «Ювентуса», Флоренци из «Милана», Манчини из «Ромы», четыре футболиста «Лацио» с Дзакканьи во главе, Берарди из «Сассуоло» и Барелла из «Интера». Но позже Корона удалил список, поскольку из прокуратуры пригрозили криминальным делом за вмешательство в ход следствия. Но если в деле половина сборной Италии, то это огромный удар. У чемпионов континента впереди матч с Англией и попытка попасть на Евро-2024 после провала отбора к ЧМ .

Глупость дружит с криминалом

Группа риска это всегда небогатые или малообразованные люди. Это не значит, что они плохие, но поставьте себя на место Тонали. В «Милане» получал 3 миллиона евро в год, а в «Ньюкасле» 10 миллионов евро. Вы рискнёте такими доходами и любимой работой, чтобы сделать запрещённую ставку на футбол? Но давайте не забывать, с кем имеем дело. На днях тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес поделился откровением.

Когда футболисты устают физически, я даю им упражнения на скорость мышления. Например, прошу решить задачку, вроде 2+2. Три игрока моего состава признались, что вообще не умеют складывать и вычитать. Это всё из-за нищеты. Мы можем накормить парня, обеспечить бытовые условия, но учёба… Ему надо знать, как защитить себя, уметь хотя бы прочитать, что подписывает. Вместе с клубом приглашаем преподавателей, чтобы после тренировок научить всех наших игроков считать и читать.

Думаете, такое встречается только в Южной Америке? Ошибаетесь. В Италии из-за системы образования, которая застряла в 15-м веке, лишь недавно начало расти число людей с полным средним образованием. Только 20 % итальянцев имеют высшее образование. Выпускник школы может ничего не знать о мире. В итальянском футболе полно ребят, которые не покажут на карте мира Россию и читают только меню в ресторане.

Например, Буффон не окончил школу. Но Джиджи повезло с жёнами – заставляли мужа читать книги. Вторая супруга журналистка и любит кинематограф. Великий вратарь получил базовые знания об искусстве. Но у него была к этому тяга, из депрессии Буффон выходил на выставке картин Шагала. А новые футболисты в «Тик-Токе». Не ищут книгу Умберто Эко, но знают, как сделать ставку у чёрного букмекера.

Ненаказанное зло умножается

Футбольные власти очень слабые, они не решили ни одну из больших проблем великой игры. Спортсмены обнаглели, поскольку никого годами не наказывали. Они же миллионеры, кто их тронет, если есть миллиардеры у руля клубов и крутые адвокаты? Никто не искал людей, которые делали ставки через знакомых, заметая следы. Например, использовали небольшие по объему суммы через друзей детства.

Но это тип преступления, где можно применять презумпцию виновности, как в случае с допингом. Погба не смог доказать, что не колол тестостерон, повторный тест тоже положительный. Тонали, Дзаньоло и остальные должны доказать, что не делали ставки на футбол. В их интересах сотрудничать, а отказ можно трактовать как признание вины. Но как только ребята дадут полиции телефоны – им конец. Понятно, что ни один чиновник не затеет такой скандал, не имея на руках железных доказательств вины.

Отследят переводы денег, найдут свидетелей, которым ребята хвастались, что делали ставки на собственные матчи и выиграли. Большой позор, футболисты снова подставили тех, кто им доверял и вкладывал в них огромные деньги. Адвокаты Тонали сочинили слёзную историю о зависимости. Вот только есть нестыковка. Скорее всего, в деле минимум два десятка футболистов.