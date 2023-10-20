«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вердер» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вердера» в матче 8-го тура Бундеслиги (1:0).
Гол забил Юлиан Брандт на 67-й минуте.
После поединка «Боруссия» лидирует (20 очков), «Вердер» идет на 14-й строчке (6 баллов).
«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вердера» в матче 8-го тура Бундеслиги (1:0).
Гол забил Юлиан Брандт на 67-й минуте.
После поединка «Боруссия» лидирует (20 очков), «Вердер» идет на 14-й строчке (6 баллов).
Не понимаю какого ... Дортмунд начал покупать напов которые не вписываются в их концепцию. Сначала Аллер, теперь Фюлкруг. Я понимаю если бы экс-форвард Вердера перешёл бы в Баварию. В настоящем мюнхенском клубе, а не в нынешней пародии с тупейшими бегунками в лице Сане и Мусиалы, он бы был уместен.
Не понимаю какого ... Дортмунд начал покупать напов которые не вписываются в их концепцию. Сначала Аллер, теперь Фюлкруг. Я понимаю если бы экс-форвард Вердера перешёл бы в Баварию. В настоящем мюнхенском клубе, а не в нынешней пародии с тупейшими бегунками в лице Сане и Мусиалы, он бы был уместен.