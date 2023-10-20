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ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2023/2024

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вердер» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:42
Лидерство Боруссии - ненадолго. Тур ещё полностью не сыгран.
И Байер и Бавария её могут обойти.
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 08:05
Еще не все команды сыграли тур, временно это место у них.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:17
Как-то маловато они забили не самому сильному сопернику.
7qnvctzbz7r8
7qnvctzbz7r8
сегодня в 06:03
Надеюсь интрига за чемпионство сохранится до последнего тура
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:24
Посмотрим на них в ЛЧ...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:06
Отличный старт Вердера в этом сезоне.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:04
Первое место не для этой команды
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
С очень сложной победой Боруссию Дортмунд и их болельщиков.
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 23:40
Блестящий гол Брандта с шикарного паса Джана.
Не понимаю какого ... Дортмунд начал покупать напов которые не вписываются в их концепцию. Сначала Аллер, теперь Фюлкруг. Я понимаю если бы экс-форвард Вердера перешёл бы в Баварию. В настоящем мюнхенском клубе, а не в нынешней пародии с тупейшими бегунками в лице Сане и Мусиалы, он бы был уместен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
Скромная победа Боруссии, но 3 очка, есть 3 очка и они ой как могут пригодится на финише.
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