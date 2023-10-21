Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем

Министр спорта РФ прокомментировал вероятность организации матчей сборной России с командами ЮАР , КНДР и КНР.

Мы будем рассматривать все форматы нашего взаимодействия по максимальному количеству дисциплин, которые представляют взаимные интересы. Однозначно не могу сказать.