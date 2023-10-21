Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал вероятность организации матчей сборной России с командами ЮАР, КНДР и КНР.
Мы будем рассматривать все форматы нашего взаимодействия по максимальному количеству дисциплин, которые представляют взаимные интересы. Однозначно не могу сказать.
На мой взгляд, сначала надо разобраться до мелочей, в которых, как известно, и кроется дьявол, а затем уже принимать положительное решение. Это же касается и сотрудничества с другими странами. Россия беднеет день ото дня, и выбрасывать на ветер миллионы долларов не то что неразумно, а преступно.
На мой взгляд, сначала надо разобраться до мелочей, в которых, как известно, и кроется дьявол, а затем уже принимать положительное решение. Это же касается и сотрудничества с другими странами. Россия беднеет день ото дня, и выбрасывать на ветер миллионы долларов не то что неразумно, а преступно.