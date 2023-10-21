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Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем

вчера, 10:35

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал вероятность организации матчей сборной России с командами ЮАР, КНДР и КНР.

Мы будем рассматривать все форматы нашего взаимодействия по максимальному количеству дисциплин, которые представляют взаимные интересы. Однозначно не могу сказать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
В данном случае вы несправедливы к Матыцину. На мой взгляд, его ответ обтекаемый, без какой - либо конкретики, что вполне объяснимо в сложившихся условиях, и никоим образом на лозунг "не тянет".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:57, ред.
Допустим, положительное решение будет принято. Интересно, а как наши спортсмены, в том числе и футболисты, будут добираться до ЮАР, самой южной точки Африканского континента. И главное, ради чего. Ради фиктивного сотрудничества в рамках БРИКС ? Или наши "умные головы" руководствуются принципом " сначала ввяжемся в бой, а затем разберёмся " ?
На мой взгляд, сначала надо разобраться до мелочей, в которых, как известно, и кроется дьявол, а затем уже принимать положительное решение. Это же касается и сотрудничества с другими странами. Россия беднеет день ото дня, и выбрасывать на ветер миллионы долларов не то что неразумно, а преступно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:16
Играем со всеми, кто с нами общается...
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
Какими бы разными эти команды не были, но если получится с ними сыграть, это было бы интересно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:12
Если конкретно ничего не может сказать, то лучше бы ничего и не говорил бы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06
Матыцин уже не говорит , а скорее лозунги декларирует...)
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